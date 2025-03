Dovbyk rischia il posto, nuova chance per Koné e Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è pronta a tornare in campo contro il Cagliari con alcune novità di formazione. Ranieri cambia qualcosa dopo le fatiche di Europa League, puntando su forze fresche per tornare subito a far sorridere i suoi tifosi. In porta confermato Svilar. In difesa spazio a Nelsson, in vantaggio su Rensch, con Mancini e Ndicka a completare il reparto arretrato.

A sinistra Angeliño in vantaggio su Salah-Eddine, mentre a destra torna Saelemaekers dopo quattro esclusioni consecutive. A centrocampo si rivede Koné accanto a Paredes. Sulla trequarti diversi dubbi da sciogliere: Pellegrini viene segnalato con la febbre e potrebbe dare forfait, mentre Dybala non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Si candidano Pisilli, Soulè, Baldanzi ed El Shaarawy.

In attacco solito ballottaggio tra Shomurodov, favorito, e Dovbyk. Ranieri ha chiersto all’uzbeko maggiore incisività: “Deve svegliarsi e far vedere di cosa è capace”. Fischio d’inizio alle 16, con oltre 60mila spettatori attesi all’Olimpico nonostante i disagi legati alla Maratona di Roma.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica Il Tempo / Il Messaggero