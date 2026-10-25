DURI A MORIRE

Due gol sotto al Maradona. Poi il 2-2. Poi di nuovo sotto a sette minuti dalla fine. E infine ancora in piedi. Napoli-Roma finisce 3-3, ma più del punto portato a casa, dentro questo pareggio c’è soprattutto il carattere di una squadra che ormai sembra aver imparato a non arrendersi mai.

La Roma arrivava a Napoli con assenze pesanti che avrebbero avuto un peso enorme in qualsiasi partita, figurarsi in uno scontro diretto fuori casa. Eppure la squadra di Gasperini ha saputo compensare ciò che le mancava con quello che oggi sembra essere diventato il suo tratto distintivo: fame, personalità e una convinzione quasi feroce nei propri mezzi.

Il primo tempo non è stato probabilmente il migliore della Roma. Il Napoli ha giocato una delle sue partite più convincenti di questo avvio di stagione e ha saputo capitalizzare con maggiore cinismo le occasioni costruite. Al 28′ Anguissa ha sbloccato il match con una splendida rovesciata, ma prima e dopo il vantaggio anche i giallorossi avevano avuto le proprie possibilità, soprattutto con Malen e Cristante. Insomma, all’intervallo la Roma era sotto, ma non era mai uscita dalla partita.

Il problema è arrivato immediatamente dopo. Al 48′ McTominay ha trovato il 2-0 con un colpo di testa sul cross di Politano. Ed è un aspetto sul quale Gasperini dovrà continuare a lavorare: la Roma continua a concedere troppo nei primi minuti della ripresa. Non è la prima volta che accade e al Maradona ha rischiato di costare carissimo. Sul 2-0 la partita sembrava indirizzata. Contro un Napoli di qualità, in uno stadio del genere e con così tante assenze, sarebbe stato facile pensare soprattutto a limitare i danni. La Roma ha fatto l’esatto contrario.

Gasperini ha cambiato e dalla panchina ha trovato soprattutto un protagonista destinato a prendersi la copertina della serata: Leonardo Balerdi. Ma prima è stato Matías Soulé a riaprire tutto al 69′, chiudendo uno scambio con Malen e piazzando col sinistro il pallone nell’angolo. Un altro segnale di crescita dell’argentino, sempre più continuo, sempre più dentro le partite che pesano e ormai sempre meno semplice promessa del reparto offensivo. Cinque minuti più tardi il 2-2. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Castro ha rimesso il pallone nell’area piccola e Balerdi lo ha scaraventato in porta col sinistro. In pochi minuti il Maradona ha cambiato completamente rumore. La Roma ha sentito il Napoli vacillare e, invece di accontentarsi del pareggio, ha continuato ad andare avanti.

È forse questo uno dei segnali più interessanti della squadra di Gasperini. La Roma non gioca per sopravvivere alle difficoltà: prova continuamente a superarle. Sul 2-2 ha cercato addirittura il colpo da tre punti, proprio nel momento in cui sembrava avere l’inerzia completamente dalla propria parte. Ed è lì che è arrivata un’altra mazzata. All’83’ ancora McTominay, con un destro angolato dopo un’azione nella quale Gollini non è riuscito a chiudere definitivamente la porta, ha riportato avanti il Napoli. Il 3-2, dopo aver recuperato due reti al Maradona, avrebbe potuto tagliare le gambe a chiunque. Non a questa Roma.

I giallorossi sono tornati ancora una volta ad attaccare e all’89’ hanno trovato il pareggio che meritavano. Wesley ha pennellato il cross dalla destra e Balerdi, ancora lui, ha firmato di testa il 3-3. Una doppietta da centravanti per un difensore entrato dalla panchina. Ma soprattutto una prestazione che cambia definitivamente la considerazione dell’argentino nelle gerarchie.

Balerdi non può più essere considerato semplicemente un’alternativa. Quando è stato chiamato in causa ha risposto con personalità, aggressività e qualità. A Napoli ha fatto molto di più: ha cambiato la partita. Due gol, presenza continua nelle due aree e quella sensazione di leader che certe serate riescono a far emergere più di cento allenamenti. Gasperini adesso ha un problema piacevole: trovare spazio a un giocatore che lo sta chiedendo con i fatti.

Il 3-3 racconta anche quanto il mercato abbia realmente rinforzato la Roma. In una serata in cui mancavano alcuni dei suoi uomini più importanti, a decidere il risultato sono stati giocatori che magari qualche mese fa non avrebbero avuto lo stesso peso. Non è un dettaglio: una squadra diventa davvero competitiva quando smette di dipendere esclusivamente dai suoi undici migliori.

E poi c’è il dato forse più significativo. La Roma è ancora imbattuta in campionato: cinque vittorie e tre pareggi nelle prime otto giornate, 18 punti e una serie senza sconfitte in Serie A che, considerando anche il finale della scorsa stagione, è arrivata a 15 partite consecutive. Il ko col Real resta dunque l’unica sconfitta stagionale tra campionato e Champions. La classifica, intanto, resta apertissima. La Lazio, dopo il 2-1 al Parma, è salita momentaneamente da sola in testa a 22 punti, mentre la Roma è a quota 18; l’Inter, a 19, deve ancora giocare la propria partita dell’ottava giornata. Ma siamo soltanto a ottobre e il dato che interessa maggiormente non è ancora quello dei distacchi.

Interessa capire se la Roma possiede davvero la struttura mentale per restare lassù. E la risposta che arriva dal Maradona è probabilmente la più incoraggiante possibile. La squadra non è stata perfetta. Ha commesso errori, ha subito tre gol, ha concesso qualcosa di troppo e ha pagato ancora una volta un brutto ingresso nella ripresa. Ma ha saputo sopravvivere ai propri difetti. Forse con Dybala, Koné, Svilar e Pellegrini sarebbe potuta andare diversamente. Ma il punto non è immaginare la Roma che avrebbe potuto esserci. Il punto è guardare quella che c’era. E quella Roma, al Maradona, ha dimostrato qualcosa che vale persino più del gioco: ha dimostrato di avere un’anima.

Il salto definitivo passerà dalle vittorie negli scontri diretti. Ma una squadra che va sotto 2-0, rimonta, torna sotto all’83’ e trova ancora la forza per rialzarsi all’89’ manda un messaggio molto chiaro. Questa Roma può ancora sbagliare. Può soffrire. Può andare sotto. Ma ormai è diventato difficilissimo farla morire.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini