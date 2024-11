Dybala c’è, la Roma ancora no

AS ROMA NEWS – Dopo il disastro di Firenze e le conseguenti liti che hanno scosso lo spogliatoio, la Roma è tornata ieri sera in campo determinata a salvare l’onore. La squadra ci mette concentrazione e impegno, e il massimo che riesce ad ottenere è una vittoria di misura contro un Torino troppo arrendevole.

Decisivo il lampo del redivivo Dybala, in grado di trasformare in oro un errore di Linetty con la complicità del portiere granata Milinkovic-Savic. Il resto, però, è noia. La Roma, al di là della buona volontà, costruisce pochissimo. Il divertimento all’Olimpico è tutt’altro che assicurato: tolta la magia della Joya, sono rarissimi i momento in cui lo stadio si infiamma per un’azione, uno spunto, una giocata.

Troppo piatto e prevedibile il gioco offensivo, che finisce per impantanarsi quando cerca di trovare sbocchi sulle fasce: il 3-5-2 presuppone l’utilizzo di esterni dirompenti, cosa che questa Roma non ha per gravi errori commessi sul mercato da troppi anni a questa parte. L‘assenza di Dovbyk, e di un centravanti di scorta all’altezza, ha reso ancora più complicate le cose.

La nota lieta della serata, oltre all’attenzione difensiva, è la nuova coppia di centrocampo tutta francese formata da Le Fee e Konè, un duo ben assortito che unisce dinamismo e qualità alla mediana romanista. L’altra sorpresa del match è l’esclusione di capitan Pellegrini dall’undici titolare: nel prepartita viene sparsa la voce che il sette abbia dato forfait per un problema al piede, ma l’allenatore giallorosso la spiegherà come una semplice scelta tattica.

L’uno a zero finale permette a Juric di salvare la panchina. Ma il croato non può sentirsi al sicuro: tra due giorni a Verona il tecnico si giocherà di nuovo la permanenza alla guida della Roma. Per i giallorossi è il momento di tornare a vincere anche lontano dalle mura dell’Olimpico e cominciare a dare continuità ai propri risultati. La prestazione di ieri sera non lascia dormire sonni tranquilli. A nessuno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

