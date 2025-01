DYBALA: “Con El Shaarawy abbiamo trovato più freschezza. Contento delle ultime prestazioni, continuiamo così perchè è lunga”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

PAULO DYBALA A SKY SPORT

Ottimo secondo tempo.

“Loro hanno fatto un bel primo tempo. Come hai detto è difficile segnarli ma con l’ingresso di Stephan abbiamo trovato più freschezza. Ha fatto un gol molto importante per riprendere la partita”.

Ottima Roma nelle ultime partite.

“Siamo consapevoli del campionato che stiamo facendo e siamo contenti delle ultime prestazioni, stiamo facendo bene. Manca ancora tanto e ci sono tante partite ravvicinate. Speriamo di continuare così perché è lunga”.

Cento partite con la Roma. Come ti immagini il futuro?

“Il futuro è giovedì. Dobbiamo riposare perché giovedì abbiamo una partita difficile”.

PAULO DYBALA A DAZN

È gol o autogol?

” No, no, è stato autogol. Se lo dicono le telecamere, è stato autogol. Secondo me se l’ha calciato lui dentro…”.

100 presenze però in giallorosso anche per te, ci dici il momento più bello?

“Ci sono stati diversi momenti belli, penso che quando ci siamo conosciuti con i tifosi al Colosseo Quadrato è stata una delle giornate più belle che ho vissuto nella mia storia del calcio e ovviamente qua a Roma è stato qualcosa di unico”.

Un traguardo come quello di oggi ti fa sentire un simbolo per questa squadra?

“Sono contento di poter aiutare la squadra, mi sento molto bene fisicamente, credo che tutti stiamo facendo bene, per quello la squadra sta giocando bene, sta raggiungendo i piccoli obiettivi che ci poniamo, quindi speriamo di poter continuare anche io così, perché come ho detto prima, mi sento bene e voglio dare qualcosa per i miei compagni e per la gente”.

La tua punizione che è finita sulla traversa poteva essere considerata nella tua top 10 dei gol più belli?

“Se fosse entrata si, ma purtroppo non ci possiamo fare niente, dovevo metterla qualche centimetro più indietro, però va bene, succede, la prossima cercherò di fare gol”.

