Dybala-Cristante, lite in campo dopo il gol del Cardiff: cos’è successo

Il poker del Cardiff ai danni della Roma è stato accompagnato da un momento di forte tensione tra Paulo Dybala e Bryan Cristante. L’episodio è avvenuto subito dopo il gol del 4-1 dei gallesi, segnato da Tanner, nato da un’azione che ha fatto infuriare i giallorossi.
Le proteste romaniste sono infatti partite da un presunto fallo subito da Santiago Castro in fase di costruzione dell’azione. Il direttore di gara ha lasciato proseguire il gioco e, pochi istanti dopo, il Cardiff ha trovato la rete. Una decisione che ha acceso le proteste della Roma, con Matías Soulé che si è subito scagliato contro l’arbitro per difendere il compagno di squadra, rimediando anche un cartellino giallo per proteste.
Proprio in quei momenti è andato in scena un acceso confronto tra Dybala e Cristante. Le immagini trasmesse da DAZN hanno mostrato i due discutere animatamente, tanto da rendere necessario l’intervento di alcuni compagni per riportare la calma. L’impressione è che l’argentino volesse una presa di posizione più decisa nei confronti dell’arbitro da parte del capitano giallorosso, mentre Cristante sembrava invece intenzionato a stemperare la situazione e a evitare ulteriori proteste.
Un episodio nato dalla tensione del momento e dalla voglia della Roma di difendere un compagno, nonostante si trattasse soltanto di un’amichevole estiva, ma che non è passato inosservato per l‘intensità del confronto tra due dei leader dello spogliatoio.
Giallorossi.net – A.F.
dove andiamo in champion….. sveglia presidenza, sveglia se no c’è la danno gli altri….guardate le altre squadre come vanno
Meno male per Dybala che lo scontro e’ stato solo verbale.
questa è la differenza tra un campione e uno qualsiasi… la voglia di vincere sempre.
sicuramente essendo un’amichevole fa bene cristante ad abbassare i toni della protesta ma dybala essendo un campione non ci sta a perdere con degli scappati di casa gallesi e rosica.
Si offriranno una birra a vicenda e questione chiusa.
anziché protestare poteva segnare il calcio di rigore, anche questo fanno i campioni. cmq meglio così che in campionato.
Con tutto il rispetto, ma sottolineare questa “presunta” lite lo trovo inutile, addirittura farci un articolo, un po’ esagerato, non capisco proprio il senso, magari mi sbaglio.
OK l’arbitro era di parte , ma se abbiamo perso 4 a 1 è colpa nostra , perchè andare a fare capannello intorno all’arbitro? Piuttosto tornate negli spogliatoi e guardatevi allo specchio.
Fanno capannello perche’ gli rode perdere, al contrario di quelli che dicono che sono sgambatine senza importanza. Pero’ se ne sono accorti tardi che gli rodeva. La decisione arbitrale di non dare quel fallo su Castro che andava via solo davanti al portiere e’ stata una cosa da comiche del cinema muto. E naturalmente sul capovoglimento prendiamo il 4-1. Pero’ a far ridere nel primo tempo eravamo stati noi, 3 gol presi uno peggio dell’altro.
Dybala merita la fascia di capitano. Il giusto atteggiamento di chi è stato Campione del Mondo e fuoriclasse assoluto.
L’anno scorso ci ha massacrato l’Aston Villa e siamo andati in CL.
Quest’anno ci ha bullizzato il Cardiff, mi sa che a sto giro la vinciamo!
Secondo me hanno litigato per la storia della cipolla e degli albumi nella carbonara
Riporto una cosa… Sto guardando Real M – Fiorentina ed Endrik sta giocando titolare oltre ad aver fatto un gran gol. L’ho scritto perché da qualche parte ho letto che Mou lo avrebbe messo da parte con la Roma che accende le speranze nel tentativo di prenderlo…
A forza di guardare l’Argentina si diventa rosiconi e competitivi.. e a noi ce piace daje Joya
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.