Dybala-Cristante, lite in campo dopo il gol del Cardiff: cos’è successo

Il poker del Cardiff ai danni della Roma è stato accompagnato da un momento di forte tensione tra Paulo Dybala e Bryan Cristante. L’episodio è avvenuto subito dopo il gol del 4-1 dei gallesi, segnato da Tanner, nato da un’azione che ha fatto infuriare i giallorossi.

Le proteste romaniste sono infatti partite da un presunto fallo subito da Santiago Castro in fase di costruzione dell’azione. Il direttore di gara ha lasciato proseguire il gioco e, pochi istanti dopo, il Cardiff ha trovato la rete. Una decisione che ha acceso le proteste della Roma, con Matías Soulé che si è subito scagliato contro l’arbitro per difendere il compagno di squadra, rimediando anche un cartellino giallo per proteste.

Proprio in quei momenti è andato in scena un acceso confronto tra Dybala e Cristante. Le immagini trasmesse da DAZN hanno mostrato i due discutere animatamente, tanto da rendere necessario l’intervento di alcuni compagni per riportare la calma. L’impressione è che l’argentino volesse una presa di posizione più decisa nei confronti dell’arbitro da parte del capitano giallorosso, mentre Cristante sembrava invece intenzionato a stemperare la situazione e a evitare ulteriori proteste.

Un episodio nato dalla tensione del momento e dalla voglia della Roma di difendere un compagno, nonostante si trattasse soltanto di un’amichevole estiva, ma che non è passato inosservato per l‘intensità del confronto tra due dei leader dello spogliatoio.

Giallorossi.net – A.F.