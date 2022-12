Dybala dà l’esempio: rinuncia a due giorni di ferie per la Roma, domani subito in campo a Trigoria

AS ROMA NEWS – Riecco Paulo Dybala. La Joya è pronta a rimettersi a disposizione di Mourinho e a portare la Roma in Champions, il grande obiettivo stagionale da raggiungere a ogni costo.

L’argentino ha rinunciato a due giorni di ferie per essere subito in campo già il 4 gennaio contro il Bologna: l’aereo proveniente dall’Argentina infatti atterrerà domani a Fiumicino di prima mattina (intorno alle 6:45).

Dybala si riposerà qualche ora, e poi sarà regolarmente a Trigoria per l’allenamento del pomeriggio. L’attaccamento e la professionalità del calciatore sono state confermate, e la Roma in questo senso non ha mai avuto dubbi al riguardo.

Mourinho è pronto a schierarlo titolare contro il Bologna, soprattutto considerate le difficoltà realizzative di Abraham e l’assenza di Belotti, alle prese con un vecchio problema muscolare accusato addirittura all’ultima partita giocata prima della pausa per il Mondiale.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo