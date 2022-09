DYBALA: “Dobbiamo stare tranquilli e giocare ogni partita per vincere. Spero di essere un leader per questa squadra. Da Zaniolo un messaggio importante”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Paulo Dybala interviene ai microfoni dei giornalisti al termine di Empoli-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Serie A appena conclusa allo stadio Castellani:

DYBALA A SKY SPORT

Mi spieghi l’esultanza?

“Con Viña beviamo sempre il mate, ormai la conoscono anche qui in Italia. Lui fa sempre il mate meraviglioso e volevo festeggiare il gol con lui”.

Mourinho ti dà grande libertà, è così?

“Oggi, più o meno, voleva che io e Abraham fossimo vicini per pressare i loro centrali”.

Hai disubbidito?

“Dopo il gol un po’ sì, infatti loro hanno trovato più spazi. Dovevo stare più dentro il campo, muovermi e cercare più spazio è una mia caratteristica”.

Visto che hai frequentato una squadra vincente, quanto manca alla Roma per avvicinarsi a quel livello?

“L’ho detto nella mia prima conferenza stampa, dobbiamo stare tranquilli. Ovviamente c’è tanta voglia di tutti, c’è uno degli allenatori più forti al mondo, abbiamo dei giocatori incredibili che hanno vinto e hanno tanta esperienza, ma credo che dobbiamo stare tranquilli, giocare ogni partita per vincere, creare questa mentalità vincente perché veniamo da due sconfitte che non ci hanno aiutato. Tutti avevamo dubbi, ma è lì che si vede una grande squadra e si vedono grandi giocatori”.

Mourinho ha ringraziato Zaniolo per essere in panchina, anche voi avete sentito la sua voglia di stare insieme alla squadra?

“Sicuramente, prima di queste due sconfitte dovevamo essere più uniti e di squadra per venirne fuori. Sapevamo che per Nicolò sarebbe stato difficile giocare questa partita, ma ha dimostrato professionalità e voglia di stare con il gruppo in questo momento. Il mister lo aveva chiamato e lui è venuto, per noi è un messaggio importante”.

Giovedì si torna in campo, è una stagione faticosa. Ne parlate tra di voi? È possibile fare delle previsioni?

“Non voglio dire che puntiamo a vincere qualcosa in particolare, altrimenti il titolo domani sarà ‘la Roma vuole vincere l’Europa League, la Roma vuole vincere la Serie A’. Come ho detto prima, dobbiamo andare piano piano, saper affrontare ogni gara con la mentalità giusta. Giovedì dobbiamo vincere per forza dopo la sconfitta della settimana scorsa”.

Come hai trovato Belotti?

“Più forte”.

PAULO DYBALA A DAZN

Bella serata..

“Un po’ sofferta, ma a volte è meglio vincere così”.

Cosa significa l’esultanza con il ciuccio?

“La mia ragazza si è spaventata (ride, dr). Era per Viña, beviamo il mate tutti i gironi a colazione, anche con Ibañez”.

Come hai visto Roma? Sei pronto a diventare un leader di questa squadra?

“Si, sto cercando di rimettermi bene in forma, che è fondamentale. Dare continuità ed essere un riferimento per i compagni. Cerco di dare il massimo per me, per la squadra e per i tifosi, che mi hanno accolto in maniera incredibile. Spero di poter essere un leader calcistico più che fuori dal campo, l’importante è dare il massimo in campo”.

Chi tira il prossimo rigore?

“Credo che a volte si decida al momento, io avevo già fatto gol, Lorenzo (Pellegrini, ndr) ancora no e ne aveva bisogno. Giusto che lo abbia calciato lui, se c’è un altro rigore vedremo al momento”.

Quanto avevi bisogno di ritrovare entusiasmo?

“È stata un’estate particolare, non mi era mai successo. Dovevo mantenere la calma e avevo bisogno di allenarmi con una squadra, sapevo che dovevo mettermi bene fisicamente anche in vista del Mondiale. Non ho mai avuto brutte sensazioni, sapevo che avrei trovato il posto migliore per me e l’ho trovato”.

Quando sei tornato a Torino come è stato?

“Ho un grande rapporto con tutta la gente della Juve. Difficile tornare subito alla terza giornata, ma ero concentrato sulla Roma e sul dare il meglio per me e per i miei compagni”.

PAULO DYBALA A ROMA TV+

“È stata una partita difficile. All’inizio abbiamo fatto un grande lavoro, poi dopo il gol ci siamo un po’ distratti e abbiamo concesso la palla all’Empoli, che è una squadra che gioca bene, e dopo abbiamo preso gol. Abbiamo meritato questa vittoria, anche se potevamo chiuderla prima. Vincere così ci dà comunque più forza per la partita di giovedì”.

Abraham ci ha detto che fa affidamento su di te per segnare. Ti senti questa responsabilità?

“Cerco di dare il meglio. Nel primo tempo ho perso diversi palloni che potevo gestire meglio, mentre nel secondo tempo ho trovato Tammy (Abraham, ndr) che ha fatto un buon movimento. Con lui cerco di capirmi e di parlare durante ogni allenamento per sapere come si muove uno o l’altro. Io devo migliorare sicuramente la forma fisica per stare ancora meglio e dare di più alla squadra”.

Sei felice a Roma e si vede.

“Molto”.

L’esultanza con Vina riguarda il mate?

“Sì, noi lo beviamo tutti i giorni. Lui lo prepara molto bene quindi gli ho detto che se avessi fatto gol avrei esultato con lui”.