Dybala e la scelta (sofferta) dell’operazione: così eviterà ricadute

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala dovrà aspettare la prossima stagione per poter tornare campo, ma lo farà con una certezza in più: quella di non rischiare ricadute. Dopo giorni di riflessioni, la Joya – d’accordo con la Roma – ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere la lesione al tendine semitendinoso sinistro, riportata contro il Cagliari. Una scelta sofferta ma ponderata, arrivata dopo un confronto con gli specialisti di fiducia della società giallorossa.

Dybala, inizialmente, aveva sperato di evitare l’operazione. Nella sua carriera non era mai finito sotto i ferri e avrebbe voluto che le cose restassero così. Ha sperato che la terapia conservativa potesse bastare, magari per rientrare in tempo per dare il suo contributo alla corsa Champions della Roma. Ma il parere dei medici è stato chiaro: senza operazione, il rischio di una recidiva sarebbe rimasto altissimo. Un’eventualità che né lui né il club potevano permettersi.

Il professor Georg Ahlbaumer, luminare di fiducia dei Friedkin, lo ha visitato a Trigoria e ha sciolto ogni dubbio: per evitare che l’infortunio diventi un problema cronico, l’intervento era la soluzione migliore. Ora resta solo da definire la sede dell’operazione, con la clinica Moritz in pole position, vista la presenza dello stesso Ahlbaumer. Nei giorni scorsi il morale di Dybala era bassissimo, consapevole che la sua stagione fosse già finita. Ma la scelta di operarsi rappresenta un passo importante: affrontare il problema oggi per tornare in campo senza più timori. La Roma lo aspetta, e lui vuole tornare al massimo per continuare a fare la differenza.

Fonte: Gazzetta dello Sport