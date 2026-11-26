E se la Roma avesse già trovato la soluzione a uno dei suoi principali interrogativi offensivi? E se il problema della convivenza tra Paulo Dybala e Matías Soulé fosse molto meno complicato di quanto si sia raccontato finora? La partita di Parigi potrebbe aver fornito una risposta importante. Non perché i due argentini abbiano giocato insieme dal primo minuto, visto che Gasperini ha inizialmente lasciato Dybala in panchina, ma per una scelta tattica che rischia di passare quasi inosservata: Soulé schierato sulla sinistra, lontano da quella zona di campo nella quale aveva costruito gran parte delle sue fortune.

Una novità tutt’altro che secondaria. Finora il dibattito intorno ai due mancini argentini si è concentrato soprattutto sulla difficoltà di farli convivere, considerando che entrambi amano partire dalla destra per accentrarsi e utilizzare il proprio sinistro. Il rischio era quello di dover scegliere ogni volta chi sacrificare, rinunciando necessariamente a una delle principali fonti di qualità della squadra. Gasperini, invece, sembra intenzionato a superare il problema alla radice: non scegliere tra Dybala e Soulé, ma rendere Soulé capace di giocare anche dove prima faticava a esprimersi.

Al Parco dei Principi l’esperimento ha prodotto risultati immediati. Dopo appena cinque minuti, l’argentino ha ricevuto il pallone sulla sinistra da Hermoso, ha saltato gli avversari con una giocata di grande qualità ed è arrivato fino alla linea di fondo, servendo proprio allo spagnolo l’assist per il gol del vantaggio. Un’azione significativa anche dal punto di vista tecnico, perché Soulé non ha cercato di rientrare sul piede preferito per calciare, ma ha attaccato lo spazio esterno, raggiunto il fondo e creato superiorità con un movimento diverso dal suo repertorio abituale. Non è soltanto una questione di posizione sulla lavagna: è il segnale di un giocatore che sta imparando a interpretare il calcio in maniera più completa.

Lo stesso Gasperini, nel dopopartita, ha sottolineato proprio questo aspetto: “Stasera ha giocato a sinistra, mentre fino all’anno scorso non usciva da quella mattonella”. Il tecnico ha parlato di una crescita importante, descrivendo Soulé come un calciatore che sta raggiungendo una maturità tecnica, fisica e atletica straordinaria. Parole che assumono un significato particolare se lette attraverso le scelte compiute a Parigi. Perché la vera crescita dell’argentino potrebbe non essere soltanto quella nei numeri, negli assist e nei gol, ma soprattutto nella capacità di diventare imprevedibile. Per gli avversari e, soprattutto, per gli stessi compagni che possono sfruttarne i movimenti.

Ed è qui che entra in gioco Dybala. Se Soulé dimostra di poter offrire un rendimento di alto livello anche partendo dalla sinistra, Gasperini può immaginare una Roma con la Joya sulla trequarti destra, Soulé su quella sinistra e Malen come riferimento centrale. Una soluzione che permetterebbe di schierare contemporaneamente tre dei giocatori tecnicamente più importanti della rosa, senza obbligare nessuno dei due argentini a occupare stabilmente la stessa zona di campo.

La differenza rispetto al passato sarebbe notevole. Dybala potrebbe continuare a muoversi negli spazi che conosce meglio, ricevendo tra le linee e cercando la giocata decisiva con il mancino. Soulé avrebbe invece la possibilità di alternare le accelerazioni esterne agli inserimenti dentro il campo, senza diventare troppo prevedibile. E Malen, davanti, potrebbe beneficiare della presenza di due calciatori capaci di servirlo in profondità, accompagnarne i movimenti e creare occasioni negli ultimi metri. Una coppia di trequartisti mancini, ma con caratteristiche e compiti differenti, potenzialmente in grado di completarsi.

C’è poi un’altra possibilità, altrettanto interessante: invertire le posizioni durante la partita. Soulé potrebbe tornare a destra per cercare la conclusione con il piede forte, mentre Dybala potrebbe spostarsi più centralmente o sulla sinistra, diventando soprattutto un riferimento nella costruzione offensiva. Una ipotesi da non scartare, viste le sue recenti difficoltà nell’essere decisivo al momento di tirare in porta. Il vero vantaggio non sarebbe dunque avere due giocatori collocati in posizioni fisse, ma poterli scambiare senza perdere qualità. È una prospettiva che si sposa perfettamente con il calcio di Gasperini, fondato sulla mobilità, sull’occupazione degli spazi e sulla capacità degli interpreti di adattarsi alle diverse situazioni.

Naturalmente non significa che il problema sia già risolto. Dybala deve ritrovare continuità fisica e una maggiore incisività sotto porta, mentre Soulé dovrà dimostrare di poter ripetere certe prestazioni anche contro avversari che difendono bassi e concedono pochi spazi. Inoltre, una coppia così tecnica richiede un grande lavoro senza pallone, soprattutto nelle riaggressioni e nella copertura degli esterni avversari. Due giocatori di talento possono convivere, ma devono anche garantire a Gasperini quell’intensità che rappresenta un requisito imprescindibile del suo calcio.

E poi c’è Rodrigo Mora. Il portoghese, a soli diciannove anni, sta vivendo una crescita impressionante e non può più essere considerato una semplice riserva. Cinque gol in campionato e una capacità di incidere sempre maggiore lo rendono una risorsa preziosissima per l’allenatore. La Roma potrebbe così ritrovarsi con tre trequartisti di altissimo livello per due posti, senza che questo debba necessariamente trasformarsi in un problema di gerarchie. Tra campionato e Champions League ci sarà spazio per tutti, anche considerando la possibilità di cambiare assetto durante le partite.

Resta però una questione numerica. Dybala, Soulé e Mora rappresentano tre soluzioni di grande qualità, ma per affrontare una stagione così lunga servirebbe almeno un quarto elemento con caratteristiche offensive specifiche. Pisilli e Cristante possono adattarsi a giocare più avanti, come Gasperini ha già dimostrato, ma offrono caratteristiche differenti rispetto a quelle dei tre fantasisti. Il mercato di gennaio resta dunque un’occasione importante per completare il reparto, non necessariamente per trovare a tutti i costi un nuovo titolare. Una differenza che potrebbe cambiare anche le valutazioni del direttore sportivo Tony D’Amico.

Fino a poche settimane fa sembrava quasi inevitabile pensare all’acquisto di un esterno offensivo sinistro capace di completare l’attacco della Roma. La prestazione di Soulé contro il PSG suggerisce invece una possibilità diversa: Gasperini potrebbe avere già in casa il giocatore da utilizzare su quella fascia, liberando definitivamente la possibilità di vedere Dybala e Soulé insieme alle spalle di Malen. Non è ancora una certezza, né una formula da applicare in tutte le partite. Ma è un’ipotesi che oggi ha basi tecniche molto più solide rispetto al passato. E potrebbe essere proprio questa evoluzione la chiave per far giocare insieme i suoi due mancini senza dover scegliere chi lasciare fuori.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini