Dybala è un giallo. Il Corriere della Sera: “Sta continuando a trattare con gli arabi”, la Gazzetta: “Resta”, Corsport: “Può succedere di tutto”

AS ROMA NEWS – Il Ferragosto romanista si tinge di giallo, con Paulo Dybala protagonista inaspettato. Anche oggi la tanto chiacchierata proposta araba da parte del Fondo Pif da oltre 20 milioni di euro tiene banco sui giornali. O meglio, a riempire le pagine dei quotidiani è questo tira e molla tra la Roma, il calciatore e il suo entourage.

Le versioni, come spesso succede, sono (molto) differenti da giornale a giornale. Secondo la Gazzetta dello Sport il destino della Joya è chiaro: resterà alla Roma nonostante gli allarmi scattati in queste ore tra i tifosi giallorossi. Le sirene arabe infatti hanno prodotto un nulla di fatto, con il calciatore determinato a rimanere nella Capitale.

Molto diversa invece la ricostruzione fatta dal Corriere della Sera: l’argentino infatti starebbe continuando a trattare con gli arabi, pronti a rilanci (quasi) illimitati pur di avere Dybala nel proprio campionato. Il giocatore non aveva mai preso seriamente in considerazione l’idea di trasferirsi in Arabia, ma non può ignorare la montagna di soldi che gli sono stati offerti e, soprattutto, vuole capire se il suo ruolo dentro la squadra è ancora quello principale o se c’è qualche dubbio all’interno del club.

E allora la trattativa con il fondo Pif va vanti: l’offerta saudita era arrivata a 20 milioni netti garantiti per due anni, mentre la richiesta di Dybala sarebbe superiore ai 25, più verso i 30. Una cifra sicuramente alla portata di Mohammad Al Sa’Ud, presidente di Pif che sta portando avanti la trattativa tramite un intermediario. Al momento, però, non c’è stato un ulteriore rilancio da parte degli arabi. Ma cosa succederebbe se ci fosse?

Si pone in una via di mezzo il Corriere dello Sport, che parla di un Dybala “in sospeso”. Il giocatore in estate ha avuto un colloquio con De Rossi nel corso del quale gli ha fatto presente come, nel caso fosse arrivata un’offerta da un club della Champions, l’avrebbe presa in considerazione. Le offerte dei top club però non ci sono state, sono trascorsi giorni e settimane, le scorie della passata stagione sono venute meno, Paulo ha ricominciato la stagione con entusiasmo. Ma l’offerta araba di inizio agosto ha sparigliato di nuovo le carte.

Ci pensa quindi Il Tempo, che parla apertamente di “giallo”, a ricostruire le due versioni che provengono dalle parti in causa di questa intricata vicenda. L’entourage di Dybala fa sapere che più volte, anche durante luglio (periodo nel quale era attiva la clausola rescissoria di 12 milioni) il calciatore ha rifiutato la possibilità di andare in Arabia Saudita e che avrebbe considerato solamente offerte da squadre in grado di offrirgli la possibilità di giocare in Champions League. Qualche giorno fa (sempre secondo ambienti vicini al campione del mondo), la stessa Roma ha presentato all’argentino una proposta, sempre dal campionato arabo, chiedendo di valutarla. La risposta di Dybala è stata tuttavia nuovamente negativa.

Una versione totalmente opposta arriva invece dalla Roma. Il club infatti nega categoricamente l’arrivo di un’offerta araba per il fantasista argentino. Le tempistiche, poco più di due settimane alla fine del mercato e il campionato alle porte, oltre alle altre priorità di Ghisolfi (sfoltire la rosa dai numerosi esuberi), fanno pensare a un futuro di Dybala a tinte giallorosse, a meno di stravolgimenti dell’ultimo minuto.

