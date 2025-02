DYBALA: “Reazione da grande squadra. L’affetto dei tifosi è qualcosa di unico. Lazio o Athletic? Lo sapete già…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Porto. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di ritorno del playoff Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Grande prestazione, da campione…

“Grazie per le parole. Dopo il loro gol abbiamo avuto un atteggiamento da grande squadra, da grandi uomini in campo. C’è stato un momento di tensione che ci ha portato ad avere più cattiveria su ogni palla e col gol abbiamo preso fiducia grazie anche alla spinta dei tifosi”.

Sei sempre stato il più amato.

“L’affetto della gente non solo in campo, ma anche fuori, è qualcosa di unico. Sappiamo che sono successe tante cose in questa stagione non positive e sappiamo che l’Europa può darci tanto. È una grande opportunità per noi”.

Sulla gestione di Ranieri.

“Dal momento che è arrivato lui, data la tensione, grazie alla sua esperienza sa cosa può tirare fuori da ogni giocatore dal più grande al più piccolo. Fa quello che è meglio per la squadra, non guarda il nome di nessuno, abbiamo tutti la stessa probabilità di giocare se ci alleniamo al meglio. Ora dobbiamo solo andare avanti”.

Sull’ammonizione presa, volevi dare un segnale alla squadra?

“Penso che non sia stata una bella cosa, ma una cosa che mi è partita dato il momento di nervosismo. C’è stata una lite di qualche secondo e ha permesso a tutti noi di dare qualcosa in più e siamo contenti perché ha portato alla vittoria”.

Lazio o Athletic?

“Qualsiasi delle due. So cosa vuoi che ti dica, ma lo sai già (ride, ndr.)“.