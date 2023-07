Dybala rinnova, anzi no: i giornali si dividono sul futuro della Joya. E spunta una telefonata di Marotta

AS ROMA NEWS – Il futuro in giallorosso di Paulo Dybala non sembra mettere tutti i giornali d’accordo, e così oggi ogni quotidiano apre con un titolo diverso dall’altro sul possibile rinnovo di contratto con la Roma.

E’ tutto fatto per Leggo (F. Balzani), che racconta del sì già dato dall’argentino alla proposta di Tiago Pinto: prima di partire per il Portogallo il gm ha trovato l’accordo con gli agenti per il rinnovo dell’argentino che resterà nella capitale fino al 2026 (con opzione al 2027).

L’attaccante, scrive Leggo, vedrà un aumento da 4,5 milioni più bonus a 6 milioni più circa 1 di bonus, con l’annuncio arriverà probabilmente ad agosto.

Diametralmente opposta la versione de La Repubblica che titola: “Dybala al bivio, il club spinge lui non rinnova“. Secondo il noto quotidiano nazionale, l’argentino non avrebbe intenzione di firmare un nuovo contratto e vuole decidere con pazienza.

Per il Corriere della Sera c’è stata addirittura una telefonata dell’Inter per sondare le intenzioni dell’attaccante: Marotta ha voluto informarsi sui costi dell’operazione e sulla possibilità che Dybala si potesse liberare in autonomia a costi contenuti, senza essere ostacolato dalla Roma. Dalle parole non si è passato ai fatti.

Ma anche per il Corriere della Sera la Joya non rinnoverà a breve il contratto con la Roma visto che la clausola sarà esercitabile fino al 31 luglio. I suoi agenti hanno solo sentito per telefono Tiago Pinto e non avvertono l’esigenza di prolungare.

