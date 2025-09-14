Dybala, risentimento muscolare alla coscia. Gasperini: “Dovrebbe recuperare in pochi giorni”

Un pizzico di ottimismo, ma con la giusta dose di prudenza. Paulo Dybala ha lasciato il campo all’intervallo della sfida persa contro il Torino per un risentimento muscolare avvertito dopo aver calciato una punizione.

A fine partita Gasperini ha fatto chiarezza, spiegando che le sensazioni non sono allarmanti: «Ha avuto un risentimento quando ha calciato una punizione e poi si è fermato. Vedremo domani. La sensazione è che sia una questione di giorni, non di più, per recuperarlo».

Il derby di domenica contro la Lazio si avvicina e resta dunque un punto interrogativo sulla presenza della Joya. I prossimi controlli diranno se potrà rientrare subito in gruppo o se sarà costretto a un percorso più cauto. L’ottimismo non manca, ma la Roma non intende correre rischi: la speranza è almeno di riaverlo a disposizione in panchina, pronto a subentrare a partita in corso.

Giallorossi.net – A.F.