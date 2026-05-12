Dybala-Roma, previsto un incontro tra le parti: le ultime

Il futuro di Paulo Dybala resta ancora completamente aperto. Le ultime indiscrezioni arrivate dall’Argentina e rilanciate nelle scorse settimane sul possibile approdo al Boca Juniors non trovano, almeno per ora, conferme concrete.

A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha spiegato come al momento non esista alcun accordo tra la Joya e il club argentino. Il Boca continua a sognare il ritorno in patria dell’attaccante, ma la situazione è ancora tutta da costruire.

Anzi, secondo Romano, nei prossimi giorni è previsto un contatto diretto tra la Roma e l’entourage del giocatore per iniziare a confrontarsi concretamente sul futuro. Il tavolo, dunque, è aperto.

La permanenza di Dybala nella Capitale resta complicata soprattutto per motivi economici. L’argentino percepisce uno stipendio molto alto e la Roma, anche alla luce delle esigenze di bilancio e del settlement agreement UEFA, non può permettersi di mantenere gli attuali costi contrattuali.

Allo stesso tempo però il numero 21 vuole capire fino in fondo se esistano davvero le condizioni per continuare il proprio percorso in giallorosso. Anche perché Gian Piero Gasperini avrebbe già espresso il desiderio di trattenerlo nel nuovo progetto tecnico.

Fonte: Fabrizio Romano / Youtube