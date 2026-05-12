Dybala-Roma, previsto un incontro tra le parti: le ultime

Il futuro di Paulo Dybala resta ancora completamente aperto. Le ultime indiscrezioni arrivate dall’Argentina e rilanciate nelle scorse settimane sul possibile approdo al Boca Juniors non trovano, almeno per ora, conferme concrete.
A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha spiegato come al momento non esista alcun accordo tra la Joya e il club argentino. Il Boca continua a sognare il ritorno in patria dell’attaccante, ma la situazione è ancora tutta da costruire.
Anzi, secondo Romano, nei prossimi giorni è previsto un contatto diretto tra la Roma e l’entourage del giocatore per iniziare a confrontarsi concretamente sul futuro. Il tavolo, dunque, è aperto.
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La permanenza di Dybala nella Capitale resta complicata soprattutto per motivi economici. L’argentino percepisce uno stipendio molto alto e la Roma, anche alla luce delle esigenze di bilancio e del settlement agreement UEFA, non può permettersi di mantenere gli attuali costi contrattuali.
Allo stesso tempo però il numero 21 vuole capire fino in fondo se esistano davvero le condizioni per continuare il proprio percorso in giallorosso. Anche perché Gian Piero Gasperini avrebbe già espresso il desiderio di trattenerlo nel nuovo progetto tecnico.
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Fonte: Fabrizio Romano / Youtube
“…il numero 21 vuole capire fino in fondo se esistano davvero le condizioni per continuare il proprio percorso in giallorosso…”.
E’ esattamente quello che vuol capire la Roma…se si riduce notevolmente lo stipendio…
Gasperini won’t give up on you
Una bella partita contro il Parma e subito bisogna rinnovargli il contratto. Nemmeno per 1 milione all’anno. Dobbiamo andare avanti e fare una selezione più severa.
Nel ritmo contro le squadre della parte destra della classifica riesce ancora a stare al passo (buono anche contro il Milan a dicembre), ma gli manca continuità.
Ieri Sané ha detto: “Cosa separa un giocatore di livello mondiale da uno mediocre? la continuità.”
Con il suo stipendio possiamo prendere tre nuovi Malen.
Ma basta con Dybala, sono 4 anni che la Juventus lo ha scaricato a parametro zero e un motivo ci sarà stato. Andiamo avanti per carità.
Lo rinnovano perché per prendere un sostituto di questo livello servirebbe almeno 40 milioni
Io ho visto i dialoghi (calcistici) in campo tra Paulo e Malen.
Il ragazzo non mi pare così veniale ed egoista, oltre ad aver già guadagnato un botto in carriera. Penso che una soluzione soddisfacente per ambo le parti possa trovarsi, e io la caldeggerei. L’argentino è un fuoriclasse, se ben gestito può farci vincere le partite importanti. Ovvio che a prescindere serve un mercato finalmente all’altezza.
a me sembra che Dybala abbia voglia di vincere qualcosa con la Roma prima di smettere. secondo me ce la mettera’ tutta per restare un altro anno
era ora de fa’ sto incontro tra la Presidenza e Dybala io me l’ho terrei per un altro anno io l’ho vedo bene con Malen ! sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.