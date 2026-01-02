Dybala-Roma, scatta la missione rinnovo: taglio dell’ingaggio fino a tre milioni

Scatta la missione rinnovo, ma solo alle condizioni fissate dalla Roma. Paulo Dybala, scrive oggi la Repubblica, non ha intenzione di separarsi da Trigoria e avrebbe manifestato la disponibilità a ridiscutere in modo sostanziale il proprio stipendio pur di restare. Un primo confronto ufficiale tra il suo agente, Carlos Novel, e la dirigenza giallorossa è previsto al termine del mercato invernale.
Dopo lo stop di novembre, l’argentino sta lavorando per consolidare la tenuta fisica e offrire segnali concreti alla società. Dal campo, la risposta è arrivata. Nella sfida contro il Genoa, Dybala è stato protagonista e ha retto l’intera gara senza cali evidenti, mostrando una condizione in crescita. Gli allenamenti recenti, più intensi e dispendiosi, sembrano aver prodotto effetti chiari: le sensazioni sono diverse rispetto al rientro dall’infortunio, quando la fatica si faceva sentire maggiormente.
Al termine dell’ultima partita, l’impressione è stata quella di un giocatore in grado di andare anche oltre i novanta minuti. Inserito in una zona di campo che non lo vede più al centro dell’attacco, Dybala ha ritrovato fantasia e continuità di gioco, lanciando un messaggio diretto allo staff tecnico.
La società, dal canto suo, ha fatto capire al giocatore quanto sia complicato individuare un profilo con caratteristiche simili. Tuttavia, il punto centrale resta l’ingaggio. I circa otto milioni netti a stagione non sono più considerati sostenibili nell’attuale quadro economico del club. L’idea della Roma è chiara: in caso di rinnovo, l’obiettivo è dimezzare sensibilmente la spesa, arrivando a un’intesa intorno ai tre milioni di euro.
Le prossime nove partite, tra campionato e coppe, diventano così decisive sia per il futuro di Dybala sia per la stagione giallorossa. Da queste gare la dirigenza si aspetta ulteriori risposte sul piano fisico e della continuità. Solo a quel punto il club si prenderà il tempo per riflettere, consapevole che un eventuale rinnovo rappresenterebbe comunque un’eccezione rispetto alle linee guida del nuovo progetto tecnico.
LEGGI ANCHE – Massara, senti Pruzzo: “Dybala a vita. Raspadori non aggiunge molto, Zirkzee sì”
Fonte: La Repubblica
rinnovare sarebbe una scelta sciagurata!
dall Atalanta cè shamarzic in uscita,,, potrebbe essere un buon investimento in previsione di non rinnovi di diversi giocatori della Roma.
ciao Mardocheo io invece a 3Mlo terrei e con i 5 di risparmio ci paghi l’ingaggio di Zirzkee. in sintesi con 8 milioni avresti due giocatori al posto di uno e seppure in fase calante abbiamo ancora bisogno di lui, in attacco siamo lo zero cosmico.
per quello visto quest’anno, 3 milioni sarebbero comunque troppi.
io sono uno di quelli che si affeziona ai giocatori… e sarei molto combattuto su questa situazione.
ma poi, di cosa si parla?
un rinnovo di un solo anno con opzione forse sarebbe ancora percorribile.
oltre, un rischio forte, tenendo conto dell’età
Considerando gli addii di Bailey e Ferguson, il probabile addio di Dovbik e Baldanzi, se ci metti gli addii di Pellegrini, El Shaarawy e Dybala significa che rimarresti solo con Soulè… tradotto dovresti comprare 6 giocatori in attacco. Ora ipotizziamo gli acquisti (anche se al momento si tratterebbe di prestiti con diritto o obbligo) di Raspadadori e Zirkzee che cuberebbero 50 ml sul mercato 2026 (visto che in questa sessione il prestito sarà oneroso), non rimarrebbero soldi per altri giocatori offensivi.
Se rinnovi a 1,8ml Pellegrini e 2,5 Dybala dovresti investire “solo” su altri 2 giocatori offensivi. Non è il massimo lo so, ma bisogna essere anche realisti.
Se l’anno prossimo parti con Soule e Dybala a sinistra, Raspadori e Pellegrini a destra e Zirkzee come punta, dovresti poi comprare “solo” altre due punte (Zirkzee potrebbe giocare anche dietro le punte e rappresentare un jolly).
Se non rinnovi Pellegrini e Dybala come cavolo fai a rifare tutto il reparto offensivo? Servirebbero almeno 150ml solo per quel reparto.
La mia ipotesi è per la restante parte del 2026:
Soule, Dybala, Raspadori, Pellegrini, Bailey, El Shaarawy, Zirkzee, Dovbik e Ferguson.
Mentre per il prossimo campionato:
Tridente formato da Soule Zirkzee e Kean con Raspadori, Dybala, Pellegrini, Arena e Icardi pronti a subentrare.
Il resto della rosa non necessita di particolari innesti e potresti giusto puntellare il centrocampo con Mc Konney (in scadenza) e Frendrup (scambio di prestiti con Pisilli).
Per fortuna Mobudu si riteneva realista…..
fino a 2 anni fà, Pellegrini, Dybala e Elsharawy in 3 facevano 30 goal
quest anno, loro 3 sono in scadenza, ne hanno fatti 3 di goal.
Sul rinnovo di Pellegrini, Dybala, Celik e Mancini “si porrà la nostra nobilitate”….
nullum futurum est sine memoria
sicuramente un bravo ragazzo ma sarebbero comunque tre milioni sprecati: continui infortuni, zero titoli, zero Champions… possiamo dirlo che il suo contributo è stato molto basso.
Se abbiamo fatto più punti di tutti nel 2025 è anche grazie a lui.
non piu’ di 2.5M altrimenti ciao!
Aspettiamo le prossime 5 o 6 partite e poi si decide. Per ora una rondine non fa primavera.
Ha sorpreso favorevolmente anche me Dybala nella partita con il Genova, a 3 milioni direi che un fuoriclasse come lui va tenuto, specialmente se si muove nel suo giusto ruolo
3 ? troppi, 2,5 ik giusto altrimenti si puo salutare
“Dimezzare sensibilmente la spesa” non si può leggere…
Per quanto ne apprezzi la classe e il comportamento a giugno è giusto separarsi. Nel frattempo spero possa regalarci qualche magia delle sue.
2mln/anno + premi x max 2 stagioni, con opzione che se non gioca + di X partite (per infortuni) l’ingaggio si dimezza.
Se rinnovano a Dybala è giusto che non vinciamo
Paulo, come ribadito da Gasperini, è per distacco il miglior giocatore in rosa.
Averlo alle cifre attuali, tenuto conto dei reiterati acciacchi muscolari, è un lusso insostenibile, ma a 3 mln netti ci sta.
A giugno già saluteremo El Sha con i suoi 2,5 mln netti di stipendio e Pellegrini con i suoi quasi 4 bonus compresi.
Con Dybala e Soulé il ruolo a destra dietro la punta è sistemato alla grande.
Tenerlo come alternativa a Matias alle cifre attuali sarebbe una follia, ma x 3 mln netti sarebbe una cosa furba, visto che altrimenti dovremmo andare a comprarne un altro sul mercato che x essere di livello anche solo simile alla Joja costerebbe parecchio. Inoltre da alternativa e con un minutaggio gestito anche il rischio di infortuni muscolari diminuirebbe.
Poi a giugno, in aggiunta a Raspadori, servirà un’ala sinistra veloce e che vede bene la porta, magari l’under19 Alphadjo Cissé che sta giocando da fuori categoria al Catanzaro e che potrebbe forse rientrare in un’operazione con Baldanzi.
Oltre a Cissé servirebbe anche un vice Zirkzee come punta o un’alternativa del suo livello visto e considerato che difficilmente la Roma riscatti Ferguson a quelle cifre e che Dovbyk è con un piede fuori da Trigoria e un profilo che prenderei congeniale agli schemi di Gasperini è Sebastiano Esposito del Cagliari.. con meno problemi col FPF se dovessimo entrare anche in Champions dal quarto posto o dall’Europa League vinta avremo molto più margine di manovra per fare altri acquisti in altri ruoli (terzino sx, centrocampista con inserimenti offensivi titolare che non sia Frendrup, difensore braccetto dx).
Pienamente d’accordo. Riducendogli lo stipendio ti sei coperto nel ruolo per un altro anno, il che ti consente di risparmiare sull’acquisto di un eventuale sostituto, traghettandoti fuori dal periodo di vacche magre (FPF).
Solo un “ciao”
Una partita decente senza alcuna mirabilia contro una squadra di fondo classifica e ripartono le fanfare di rinnovo. Ma mi pare difficile che arrivino dalla società.
Partita appena sufficiente col Genoa, belle giocate a centrocampo ininfluenti, gran parte degli assist e dei cross fuori misura, un tiro centrale innocuo. Io questo ho visto, poi se vi innamorate del campione che fu, allora mi cullo nel ricordo di Totti, Falcao e Bruno Conti, che hanno segnato la storia romanista portando successi e gioia al popolo romanista. Rinnovo annuale con opzione a 1 mil + premi a rendimento e presenze, alternativa di Soule’ come attaccante esterno di dx di piede sx, ci sto a queste condizioni.
Base fissa + bonus sostanzioso per ogni gol (magari arriva a 15 milioni)
Se mi chiedi adesso se Dybala deve rimanere visto il rapporto costi/prestazioni ti direi di no.
Considerando che ha 32 anni il punto più critico è la condizione fisica che nessuno ti può assicurare.
Di contro quando fisicamente sta bene Dybala con la sua tecnica e la sua visione di gioco è un plus per la Roma.
Trovare un sostituto tecnicamente sua altezza non è facile ancge per i costi, se lui crede nel club e vuole restare è sicuramente un bel gesto ma in campo ci deve essere.
Quindi sicuramente il primo test saranno le prossime partite per capire quanto può giocare e poi il nodo ingaggio che dovrà scendere sensibilmente ma se è d’accordo Dybala è già un passo avanti.
Qualunque giicatire di un livello tecnico come lui ma indubbiamente più in salute ha valutazioni fuori portata della Roma quindi se può dare una mano per il nostro obiettivo se ne può parlare.
Non capisco questo ostracismo per un ragazzo che ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e comportamento esemplare.Mi sembra che il Gasp abbia ripetutamente detto cosa pensa di Dybala ma evidentemente qui c’è gente che ne sa più di lui .Sul discorso stipendio mi sembra che Dybala abbia già detto che è disponibile a spalmare.Vi ricordo che Bailey guadagna quasi 4 milioni.Seguendo il vostro ragionamento dovremmo lasciare partire Dybala , comprare un sostituto che avrà uno stipendio e sarà comunque un salto nel buio . Allora dove sta il guadagno ?
con Ranieri si è rotto molto meno, quindi qualche ragione ci deve essere, per Dybala comunque bisogna considerare anche i motivi extra calcistici….
Per Dybala secondo me l’unica pista percorribile è un contratto con parte fissa (1,5 milioni?) e premi in base alle presenze….
Dybala e’ finito , non riesce a fare due partite intere di seguito, e’ buono solo per l’Arabia o in America. Non capisco tutto questo buonismo su un giocatore che in 3 anni non ha inciso su nulla , come anche Pellegrini . Pensate ai 12 miln netti che si risparmiano senza questi due, ci pagheresti l’ingaggio di 4 giocatori giovani e forti tipo Kone.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.