Dybala-Roma, scatta la missione rinnovo: taglio dell’ingaggio fino a tre milioni

Scatta la missione rinnovo, ma solo alle condizioni fissate dalla Roma. Paulo Dybala, scrive oggi la Repubblica, non ha intenzione di separarsi da Trigoria e avrebbe manifestato la disponibilità a ridiscutere in modo sostanziale il proprio stipendio pur di restare. Un primo confronto ufficiale tra il suo agente, Carlos Novel, e la dirigenza giallorossa è previsto al termine del mercato invernale.

Dopo lo stop di novembre, l’argentino sta lavorando per consolidare la tenuta fisica e offrire segnali concreti alla società. Dal campo, la risposta è arrivata. Nella sfida contro il Genoa, Dybala è stato protagonista e ha retto l’intera gara senza cali evidenti, mostrando una condizione in crescita. Gli allenamenti recenti, più intensi e dispendiosi, sembrano aver prodotto effetti chiari: le sensazioni sono diverse rispetto al rientro dall’infortunio, quando la fatica si faceva sentire maggiormente.

Al termine dell’ultima partita, l’impressione è stata quella di un giocatore in grado di andare anche oltre i novanta minuti. Inserito in una zona di campo che non lo vede più al centro dell’attacco, Dybala ha ritrovato fantasia e continuità di gioco, lanciando un messaggio diretto allo staff tecnico.

La società, dal canto suo, ha fatto capire al giocatore quanto sia complicato individuare un profilo con caratteristiche simili. Tuttavia, il punto centrale resta l’ingaggio. I circa otto milioni netti a stagione non sono più considerati sostenibili nell’attuale quadro economico del club. L’idea della Roma è chiara: in caso di rinnovo, l’obiettivo è dimezzare sensibilmente la spesa, arrivando a un’intesa intorno ai tre milioni di euro.

Le prossime nove partite, tra campionato e coppe, diventano così decisive sia per il futuro di Dybala sia per la stagione giallorossa. Da queste gare la dirigenza si aspetta ulteriori risposte sul piano fisico e della continuità. Solo a quel punto il club si prenderà il tempo per riflettere, consapevole che un eventuale rinnovo rappresenterebbe comunque un’eccezione rispetto alle linee guida del nuovo progetto tecnico.

