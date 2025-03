Dybala si opera oggi a Londra: dall’intervento al rientro in campo, ecco il programma per la Joya

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La stagione di Paulo Dybala si è conclusa in anticipo a causa di un infortunio che lo ha costretto a fermarsi prima della sosta per le nazionali. La lesione al tendine semitendinoso della gamba sinistra, rimediata nella sfida contro il Cagliari, ha reso necessario un intervento chirurgico che l’attaccante argentino ha deciso di affrontare a Londra, presso la rinomata Fortius Clinic, sotto la supervisione del dottor Andy Williams. Questo segna l’inizio di un lungo percorso di riabilitazione che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi.

L’intervento e i primi passi verso il recupero

L’operazione è stata affidata a uno dei massimi esperti in chirurgia ortopedica sportiva, il professor Williams, che in passato ha curato stelle del calcio come Virgil van Dijk, Danny Welbeck, Andy Carroll, Theo Walcott e John Terry. Dybala è partito ieri mattina da Ciampino con destinazione Londra, accompagnato dalla moglie Oriana, dal suo agente Jorge Antun e dal medico della Roma Emanuele Gregorace. Nella capitale inglese resterà per alcuni giorni, con le dimissioni previste per la fine della settimana, dopodiché farà ritorno a Roma per proseguire il percorso di riabilitazione.

Le tappe del recupero

Una volta tornato in Italia, la prima fase della riabilitazione prevede un periodo di riposo assoluto di almeno dieci giorni, durante i quali Dybala dovrà evitare qualsiasi sforzo sulla gamba operata. Superata questa fase iniziale, inizierà gradualmente a svolgere esercizi specifici mirati alla riattivazione del tendine e della muscolatura circostante. L’aumento dei carichi di lavoro avverrà progressivamente, ma bisognerà attendere almeno due o tre mesi prima che possa intensificare gli allenamenti. Il percorso fisioterapico sarà cruciale: dapprima si concentrerà sul recupero della forza e della resistenza muscolare, poi arriveranno i primi test di corsa e il lavoro mirato per ristabilire la completa funzionalità dell’arto infortunato. Se tutto procederà senza intoppi, il rientro in campo della Joya potrebbe avvenire verso la fine di agosto, giusto in tempo per l’inizio della nuova stagione.

Sempre vicino alla squadra

Nonostante l’infortunio, Dybala non vuole allontanarsi dall’ambiente giallorosso. Non appena le condizioni glielo permetteranno, sarà presente a Trigoria per seguire gli allenamenti dei compagni e, se possibile, assisterà alle partite della Roma, magari direttamente a bordo campo allo Stadio Olimpico. Un modo per rimanere mentalmente coinvolto e per continuare a sentirsi parte integrante del gruppo, in attesa di tornare a dare il proprio contributo sul rettangolo verde.

