Dybala si reinventa: mental coach e vice Ranieri per il rush finale

NOTIZIE AS ROMA – Martedì Paulo Dybala sarà operato al tendine in una delle migliori strutture specialistiche europee, ma la sua stagione non finirà del tutto. L’argentino, infatti, ha già deciso di ritagliarsi un nuovo ruolo: sarà il motivatore della Roma in questo finale di campionato.

Dybala ha parlato direttamente con Claudio Ranieri, ribadendo il suo desiderio di rimanere vicino alla squadra in ogni modo possibile. Vuole essere presente agli allenamenti, seguire le partite all’Olimpico e, se le condizioni lo permetteranno, anche quelle in trasferta. Nonostante l’infortunio, non intende lasciare soli i compagni nel momento decisivo della stagione, che vedrà i giallorossi affrontare sei big match nelle ultime nove giornate.

Una volta superato l’intervento e avviata la riabilitazione, la Joya ha espresso un’altra richiesta: svolgere il recupero in orari differenti rispetto agli allenamenti della squadra, così da poter essere sempre a bordocampo accanto a Ranieri. Dybala non vuole essere solo uno spettatore, ma un punto di riferimento, pronto a dare il suo contributo psicologico per spingere la Roma verso l’obiettivo Champions.

Fonte: Corriere dello Sport