DYBALA: “Viviamo il primo posto con tranquillità, è ancora lunghissima. Il gol? Mia moglie mi stava mettendo pressione…”

Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Sassuolo-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Mapei Stadium.
Come si vive questo primo posto?
“Con tranquillità, lo sapevamo prima della partita vedendo gli altri risultati. Il campionato è lunghissimo, sono tre punti importanti anche per le sconfitte subite nelle scorse partite. Ora pensiamo al Parma”.
Il gol è la risposta alle critiche?
“Tutti noi vogliamo segnare, noi attaccanti viviamo per il gol, purtroppo ci sono momenti negativi. L’importante è vincere”.
Non vedevi l’ora di esultare così…
“Mia moglie mi stava mettendo pressione…(ride, ndr)”.
💛❤️
scatenate le mogli/fidanzate insieme al Gasp che vedi come li fanno correre! 🙂
A parte le battute ho visto un altro approccio rispetto a giovedí, la mano/i di cui sopra si vede/ono…
Sempre Forza Roma
Dybala, come vuole Gasperini, deve giocare nei pressi dell’area avversaria e non arretrare.
La Roma ha bisogno della sua qualità in attacco e oggi l’argentino si è convinto di ciò che gli dice il mister.
