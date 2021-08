Dzeko è sempre al centro della Roma, ma l’Inter incombe. E Mourinho chiede garanzie

AS ROMA NEWS – Il futuro di Edin Dzeko torna ad essere l’argomento del momento. Non è una novità, dato che tutte le estati il possibile trasferimento del centravanti bosniaco ha agitato le voci di mercato giallorosse.

Anche oggi i quotidiani tornano a parlare di Dzeko e del suo futuro nella Roma, che potrebbe essere nuovamente turbato dalle mire dell’Inter. Se per il Corriere dello Sport il destino di Edin è quello di restare giallorosso, di diverso avviso è La Repubblica (F. Ferrazza): con Lukaku diretto verso il Chelsea a suon di milioni, bisogna fare attenzione alle mosse dell’Inter sul mercato degli attaccanti.

Con 120 milioni a disposizione infatti, i nerazzurri potrebbero fiondarsi sul bosniaco. Dzeko, con un solo anno di contratto nella Roma, prenderebbe seriamente in considerazione l’offerta di un biennale da parte di un altro club di livello. Ecco perchè, scrive La Repubblica, Mourinho chiede garanzie tecniche, non potendogli a quel punto bastare Borja Mayoral e Shomurodov come forza offensiva.

Un “pericolo” che però non viene avvertito da Il Tempo (E. Zotti), che invece parla di Dzeko ancora al centro del progetto, pronto a guidare l’attacco della prima Roma di Mourinho dopo essersi lasciato alle spalle i malumori dello scorso campionato.

Fonte: La Repubblica / Il Tempo / Corriere dello Sport