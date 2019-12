DZEKO: “Mi piacciono i giocatori arrivati, erano subito pronti. La Roma deve competere sempre ad alti livelli. Pellegrini? E’ fortissimo”

FIORENTINA ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Edin Dzeko parla a Sky Sport al termine del match giocato contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa al Franchi:

In un anno dalla sconfitta per 7-1 alla vittoria per 4-1…

Al passato non si pensa mai. Se perdi 1-0 o di più non cambia niente. Non abbiamo pensato a quello che è successo un anno fa.

Cosa ti sta convincendo di più di questa Roma?

Mi piacciono i giocatori che sono arrivati che erano pronti subito per giocare, per aiutare la squadra con i giovani che erano qui da un anno. Una squadra come la Roma deve competere sempre per essere in alto. Stiamo facendo per adesso ma possiamo sempre migliorare.

Potete non accontentarvi del quarto posto…

Pensiamo partita per partita. Questa è la strada giusta ma possiamo migliorare. Oggi dopo il 2-0 ci siamo un po’ rilassati e abbiamo preso quel gol inutile.

Hai vinto tanto in carriera. Fonseca che posto occupa?

Un posto importante perché è un allenatore fortissimo e una persona seria che ci parla sempre faccia a faccia. Per i giocatori è sempre importante quando il mister ti dice la verità perché così sai dove migliorare. Lui è uno che ci spinge sempre ed è importante. Quando vinci ogni tanto ti rilassi ma lui non ci fa rilassare.

Ti ha spinto a rimanere a Roma Fonseca?

I nostri tifosi stanno sempre con noi, ovunque andiamo. Li ringraziamo come sempre perché è una spinta importante per noi. Sono contento che oggi gli abbiamo regalato una bella partita così tornano a casa contenti.

Siete a 7 punti dal primo posto e con i primi ci dovete ancora giocare…

La classifica è bella ma possiamo ancora migliorare, non ci poniamo limiti. Dobbiamo pensare partita dopo partita. siamo una squadra forte però non c’è tempo per rilassarsi. Dopo i giorni liberi dobbiamo andare ancora più forte.

EDIN DZEKO A ROMA TV

Era importantissimo vincere. La Roma è scesa in campo sicura…

E’ andata bene contro una squadra con tanti giocatori forti. Abbiamo avuto sempre la palla, e nel secondo tempo non abbiamo rischiato tanto. Vincere prima della sosta era importante. Il mister ci ha spinto dicendo di non pensare alle vacanze, ma ora sì.

Come arriva questa sosta?

Bene (ride, ndr). Contro il Parma eravamo molto stanchi, dopo abbiamo fatto vedere il carattere e abbiamo vinto partite difficili. Ci sentiamo un po’ stanchi ma tra due settimane dobbiamo andare ancora più forte.

Sono 98, ne mancano due. Vuoi arrivare a cento con il Torino o con la Juventus?

Speriamo in una delle due. Con la Juventus è la partita giusta, ma mi prenderei di più i tre punti che il gol.

Migliora l’intesa con Pellegrini…

Sì ma lo dico sempre a lui che è facile giocare con me (ride, ndr). È un giocatore fortissimo, mi piace giocare con lui. Speriamo che in futuro possiamo migliorare tutti insieme e avere risultati importanti.