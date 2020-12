Dzeko nella storia, aggancia Amadei: “Dovevo fare altri due gol, non sono soddisfatto”

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko sempre più nella storia della Roma. Con il gol di ieri il bosniaco ha raggiunto il gradino più basso del podio dei marcatori di sempre del club giallorosso raggiungendo Amedeo Amadei al terzo posto a quota 111 gol. Soltanto Francesco Totti e Roberto Pruzzo hanno fatto meglio di lui.

Il capitano giallorosso non si accontenta e dimostra di non essere del tutto soddisfatto della sua prestazione contro il Bologna: «Dovevano essere almeno 113, da questo punto di vista non sono contento – le parole di Dzeko nel post partita – speriamo di aver lasciato qualche gol per giovedì. Sono contento di far parte sempre di più della storia della Roma».

Adesso per raggiungere Pruzzo secondo in classifica con 138 gol, Dzeko deve segnare altre 27 reti. Un obiettivo ambizioso, ma Edin non si pone limiti considerando che vuole giocare ad alti livelli almeno per altri tre anni. Inattaccabile invece il record di Francesco Totti, primo per distacco a quota 307 gol. L’attaccante che pensa di batterlo deve ancora nascere.

Redazione Giallorossi.net