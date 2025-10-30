E’ Milan-Roma anche sul mercato: duello per avere Zirkzee a gennaio

Roma e Milan si preparano a duellare non solo in campo, ma anche sul mercato. Come riportato da Gazzetta.it, entrambe le società stanno seguendo con attenzione la situazione di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United, che potrebbe diventare uno dei nomi più caldi della prossima sessione invernale.

Zirkzee, classe 2001, è scontento per lo scarso minutaggio concesso da Amorim e starebbe valutando la possibilità di cambiare aria già a gennaio. Il Manchester United, dal canto suo, non esclude l’ipotesi di un prestito per permettere al giocatore di ritrovare continuità e fiducia.

Il profilo dell’ex Bologna piace a entrambe le big italiane per caratteristiche tecniche e fisiche: forte nel gioco spalle alla porta, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, Zirkzee rappresenterebbe un rinforzo ideale per aumentare il peso offensivo della squadra senza stravolgerne gli equilibri tattici.

Roma e Milan restano dunque alla finestra, pronte ad approfittare di ogni apertura dello United. E se l’olandese dovesse davvero finire sul mercato, la Serie A potrebbe diventare il terreno di una nuova sfida tra giallorossi e rossoneri.

Fonte: Gazzetta.it