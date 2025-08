E se Dybala diventasse una riserva?

E se Dybala retrocedesse in panchina? Ovvero, se il giocatore più forte della Roma si trasformasse tipo un sesto uomo nel basket? La nostra impressione, scrive l’edizione odierna de La Repubblica, è che il talento argentino quel posto garantito non ce l’abbia nella testa del Gasp.

Partiamo con la questione fisica, problema ormai antico per la Joya, quella che fece dire a Mourinho che un Dybala senza problemi muscolari non sarebbe mai arrivato a Trigoria. Del resto è un dato di fatto. Ribadito anche in questo inizio di stagione con l’argentino che dopo le prime due amichevoli è stato costretto a fermarsi. Situazione che la Roma prova a ridimensionare al motto che è normale gestione. Argomentazione che fa acqua da tutte le parti.

In ogni caso, la questione fisica, è una spada di Damocle enorme. Quindi perché non pensare di utilizzarlo come alternativa di stralusso limitandone il minutaggio? Proseguiamo con la questione Soulé. Acquistato un anno fa dalla Juventus per 26 milioni più 4 di bonus. Ci pare chiaro che il suo arrivo voleva e vuole dire che la Roma aveva e ha scelto l’erede della Joya, al punto che come molti ricorderanno, l’estate scorsa il campione del mondo fu a un passo dall’Arabia prima che lo stesso giocatore dicesse «no».

Quest’ultima argomentazione ci porta dritti filati alla terza. Cioè: visto che al momento Dybala si prepara a giocare la sua ultima stagione in giallorosso (non si parla più di spalmare il suo ingaggio) non potrebbe essere cosa buona e giusta anticipare il futuro e dare fiducia a Soulé?

