EL AYNAOUI: “Farò cambiare idea a chi mi ha criticato. Io il nuovo Nainggolan? Magari…”

Insieme a Soulé, El Aynaoui è il giocatore che ha rubato maggiormente l’occhio nel ritiro della Roma in Inghilterra. Ecco le sue impressioni dopo questo primo periodo:

Il bilancio del ritiro?

“Abbiamo lavorato molto bene, è stata una settimana intensa, abbiamo corso molto, ma sappiamo che tutto ciò è necessario per il gioco che richiede l’allenatore. Il bilancio è abbastanza positivo”.

Contro l’Everton ha giocato più avanzato…

“Non ho una posizione preferita, giocherò dove la squadra ha bisogno di me, posso giocare sia alto che basso”.

Chi è il suo idolo?

“Iniesta, ma non mi paragono a lui”.

Qualcuno l’ha paragonata a Nainggolan…

“È un grande complimento, è un giocatore che ha fatto la storia della Roma. Magari poter rendere come lui”.

Quali sono state le maggiori difficoltà?

“Era la prima volta che lasciavo la Francia, è stato l’inizio di una nuova vita. Ma fin dai primi giorni sono stato accolto molto bene da tutti. Avevo un po’ di paura, ma anche al Lens si giocava con uno stile di gioco abbastanza simile”.

Come ha vissuto le critiche social al momento del suo arrivo?

“Voglio dare il massimo e anche far cambiare idea a chi ha già espresso un’opinione critica nei miei confronti prima ancora del mio arrivo in Italia”.

Quanto avvertite il calore dei tifosi?

“Sono incredibili e straordinari. Sono presenti ovunque andiamo”.

