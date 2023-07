EL SHAARAWY: “Aouar ha qualità e personalità, può essere importante. Il modulo? Ci troviamo bene, non cambiamo”

NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy ha parlato ai giornalisti dopo l’amichevole giocata contro il Braga, e pareggiata per 1 a 1 dalla Roma. Ecco le sue parole:

Un segnale che il primo gol sia stato il tuo?

“No, ma fa sempre bene. L’obiettivo era quello di ottenere la forma migliore, era un test importante e noi l’abbiamo affrontato con tanta serietà e buon ritmo. Loro erano avanti nella preparazione, ma l’abbiamo affrontata bene. Ci serve per prepararci al meglio per il campionato, peccato il gol nel finale ma è un buon test”.

È questo il tuo ruolo?

“Nasco come esterno sinistro puro d’attacco, sicuramente lo preferisco, ma spesso la scorsa stagione mi sono adattato come quinto e sono pronto a farlo anche quest’anno se ci sarà la necessità”.

Ti è capitato di vivere momenti come quello di Belotti? Come si risolve questa situazione?

“Lo sto vedendo molto bene in questo inizio di ritiro, ha anche segnato e si sa che gli attaccanti ogni tanto possono avere questi momenti, deve rimanere tranquillo, allenarsi bene e lavorare, il Gallo lo sa fare benissimo questo”.

Il Braga farà il terzo turno di Champions League: ce la facciamo a riportare la squadra in Champions?

“È uno dei nostri obiettivi, riportare la Roma in Champions è una delle nostre priorità. Andare avanti in Europa e ripetere il percorso dello scorso anno. Ci dobbiamo far trovare pronti, ma stiamo lavorando bene e con grande serietà”.

La Roma sembra schierarsi più con il 3-5-2, con due interni. Mourinho vi sta chiedendo qualcosa di nuovo?

“No, abbiamo riproposto quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Sappiamo quello che vuole il mister, abbiamo trovato grande solidità con questo modulo, ci troviamo bene e continuiamo con questo. Ci sono cose da migliorare e questo lo sappiamo, come sempre. Confidiamo in questo gruppo, siamo una squadra che può fare molto bene”.

Che idea ti stai facendo del ciclone Arabia?

“Sono scelte che un giocatore fa, è un calcio che si sta espandendo, hanno i soldi per comprare giocatori importanti e giovani. Sono scelte che un calciatore fa nella propria vita”.

Ti aspettavi che Aouar fosse così forte?

“Si sta integrando molto bene, giocatore di grande qualità, ha molta personalità, lo sta dimostrando anche se siamo solo all’inizio. Anche oggi ha fatto vedere cose buone, può essere un giocatore importante”.

Roma è casa tua?

“Sono felice di stare qua, l’ho sempre detto, il rinnovo era la mia priorità. Resto qua e cerco di dare il massimo”.