El Shaarawy e Shomurodov contro il Cagliari: Mou pensa a un mini turnover

NOTIZIE ROMA CALCIO – “Contro il Cagliari giocheranno gli stessi di stasera“. Così aveva sentenziato Josè Mourinho al termine della sfida contro il Napoli. Ma domani sera contro i sardi potrebbero esserci due novità di formazione.

Solo in attacco, ovviamente: difensa e centrocampo non hanno al momento soluzioni alternative valide, almeno fino a quando non rientreranno in gruppo Smalling e Spinazzola.

E così domani sera alla Sardegna Arena potrebbero giocare El Shaarawy al posto del poco brillante Mkhitaryan: l’armeno è sembrato ancora lontano parente di quello ammirato la scorsa stagione, e Mou potrebbe concedergli un turno di riposo in vista di Roma-Milan.

Stesso dicasi per Tammy Abraham, uno che non ama restarsene fuori, ma che contro il Napoli ha palesato qualche problemino alla caviglia: si prepara Eldor Shomurodov, che fino a ora ha avuto la possibilità di giocare solo scampoli di partite.

