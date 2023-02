El Shaarawy rifiuta le altre offerte: pronto a tagliarsi lo stipendio pur di restare alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – El Shaarawy e la Roma, una storia d’amore che potrebbe continuare ancora qualche altro anno nonostante il giocatore sia ormai prossimo alla scadenza di contratto.

Il Faraone, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, è pronto a tagliarsi lo stipendio pur di rinnovare e restare ancora in giallorosso. L’attaccante percepisce attualmente un ingaggio di 3,5 milioni di euro, troppo per la Roma, considerando che il giocatore non è un titolarissimo di Mourinho.

Tiago Pinto dunque non è intenzionato a prolungare il suo contratto a quelle cifre, e chiede al giocatore, ormai 30enne, di abbassare le sue pretese per firmare il rinnovo, trovando la disponibilità del calciatore a ridursi lo stipendio pur di restare.

El Shaarawy inoltre ha già rifiutato diverse proposte di altri club pervenute al suo agente, essendo il giocatore già libero di firmare a parametro zero. Per ora Stephan dà priorità alla Roma. Possibile dunque la fumata bianca nelle prossime settimane.

Fonte: Il Messaggero