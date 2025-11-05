Emergenza attacco, ora Gasp vuole certezze: Zirkzee è la priorità

La Roma è in emergenza in attacco e Gian Piero Gasperini vuole risposte. Dopo gli infortuni di Dybala e Ferguson e lo stop di Bailey, il tecnico giallorosso ha chiesto alla società certezze sul mercato: servono rinforzi veri, non scommesse. E il nome che circola con più forza a Trigoria è sempre lo stesso: Joshua Zirkzee.

Gasperini lo aveva già chiesto ai tempi dell’Atalanta e lo ritiene il profilo ideale per il suo sistema di gioco: un attaccante moderno, tecnico, ma anche capace di lavorare spalle alla porta. Il problema è che l’olandese, oggi al Manchester United, sta trovando pochissimo spazio: appena 5 presenze e 90 minuti complessivi in stagione. Il giocatore vuole andar via per non perdere il treno del Mondiale 2026, e la Roma è pronta a provarci, ma la concorrenza è agguerrita: in Inghilterra, il West Ham resta in pressing e potrebbe tentare l’affondo con un’offerta economica più alta.

Intanto a Glasgow, domani sera contro i Rangers, Gasperini sarà costretto a ripartire da Dovbyk, rimasto l’unico centravanti disponibile. Una scelta obbligata più che convinta, ma inevitabile. All’allenatore servono garanzie, perché la Roma, a corto di soluzioni offensive, non può permettersi di affrontare la fase decisiva della stagione con un reparto in emergenza.

Sul taccuino di Massara restano anche Jeremy Arévalo del Racing Santander e Said El Mala del Colonia, due giovani seguiti con attenzione, ma il tecnico vuole un profilo pronto. E Zirkzee, in questo momento, rappresenta esattamente quello di cui il tecnico ha bisogno: una certezza.

Fonte: Gazzetta dello Sport