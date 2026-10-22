EMERGENZA ROMA | Wesley attaccante, la nuova idea di Gasp

La Roma continua a correre, ma davanti comincia a fare i conti con una coperta sempre più corta. E allora Gian Piero Gasperini studia nuove soluzioni per affrontare l’emergenza offensiva. Tra queste ce n’è una particolarmente interessante: alzare Wesley sulla linea degli attaccanti.

Il brasiliano è stato ancora una volta tra i migliori contro lo Slovan Bratislava e la sua capacità di strappare, attaccare la profondità e arrivare con continuità negli ultimi metri potrebbe convincere il tecnico a utilizzarlo ancora più vicino alla porta. Il problema nasce soprattutto dalle assenze. Koné è ancora ai box, mentre Cristante è tornato a disposizione ma contro il Napoli dovrebbe inizialmente partire dalla panchina. Davanti, intanto, Gasperini deve fare i conti con gli stop di Dybala e Pellegrini e con alternative che numericamente si stanno riducendo.

Le possibilità allo studio sono diverse. Una prevede ancora Rodrigo Mora sulla trequarti, nonostante una prova poco brillante in Champions. Un’altra porterebbe all’utilizzo contemporaneo di Malen e Castro, soluzione già ipotizzata dallo stesso Gasperini. Ma la variante più curiosa riguarda proprio Wesley. Il brasiliano potrebbe essere avanzato sulla linea offensiva, lasciando a Lulli e Molina la possibilità di occupare le corsie più basse. Una soluzione che permetterebbe alla Roma di aggiungere velocità, uno contro uno e capacità di attaccare lo spazio senza dover necessariamente rinunciare alla struttura abituale della squadra.

Non sarebbe nemmeno una forzatura completa. Wesley, pur partendo da esterno, interpreta già il ruolo con grande libertà: entra dentro il campo, accompagna l’azione, attacca l’area e si presenta spesso in posizione molto avanzata. Portarlo qualche metro più avanti significherebbe estremizzare caratteristiche che Gasperini sta già sfruttando.

La trasferta di Napoli potrebbe quindi rappresentare un nuovo laboratorio tattico. Con Pisilli e De Roon chiamati ancora agli straordinari in mezzo al campo e poche alternative naturali sulla trequarti, Wesley avanzato può diventare più di una semplice suggestione. L’alternativa, col ritorno di Cristante, è quella di spostare uno tra l’ex Atalanta e Pisilli sulla trequarti. Gasperini continua a cercare soluzioni dentro la rosa, in attesa di gennaio. E con una media di due infortuni a settimana, il tecnico di Grugliasco non può di certo dormire sonno tranquilli.

FONTI: Leggo, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Tempo