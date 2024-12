Emergenza sulla fascia destra: Rensch e Zappa nel mirino. Spunta Aarons del Bournemouth

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Una delle priorità di Claudio Ranieri è rinforzare la fascia destra. Servono calciatori che possano garantire copertura e allo stesso tempo capaci di affondare quando serve, scrive oggi Il Messaggero (G. Lengua).

Per tamponare la situazione, Ghisolfi potrebbe virare su Gabriele Zappa del Cagliari, ha il contratto in scadenza nel 2025 e deve ancora trovare un accordo per il prolungamento. Il valore che gli danno i sardi è di 5 milioni, su di lui c’ anche il Milan. Sempre titolare quest’anno nel Cagliari di Nicola, sarebbe un innesto che agevolerebbe le rotazioni. Così come Enrico Delprato che può ricoprire anche il ruolo di centrale di difesa.

Sul taccuino del direttore sportivo c’è anche Devyne Rensch dell’Ajax che interessa pure all’Inter: ha il contratto in scadenza a fine stagione, per convincerlo ad anticipare l’addio basterebbe formulare una buona offerta al calciatore e accontentare il club versando una somma “simbolica” per il cartellino.

Occhi anche sul terzino destro del Bournemouth Max Aarons: in Turchia sono certi che la Roma possa tentare di portarlo in Serie A perché la sua esperienza in Premier League non sta decollando. Molto dipenderà dall’offerta economica a club e calciatore, oltre che dalla concorrenza dell’Eintracht. Per il centro della difesa, è monitorato Marco Di Césare classe 2002 di proprietà del Racing Avellaneda.

Fonte: Il Messaggero

