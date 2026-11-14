CALCIOMERCATO | Endrick, Moretto: “Roma davanti a tutti se lascia il Real Madrid”. Si raffredda la pista Balde

La Roma è attualmente la squadra favorita per acquistare Endrick, ma soltanto nel caso in cui il brasiliano decidesse di lasciare il Real Madrid a gennaio. A fare il punto sul futuro dell’attaccante è Matteo Moretto, intervenuto ai microfoni di Radio Marca, nel programma La Pizarra de Quintana. Il giornalista conferma il vantaggio dei giallorossi sulle altre pretendenti, ma sottolinea che il giocatore non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro.

Il nodo principale resta proprio la volontà di Endrick. L’attaccante vorrebbe trovare maggiore continuità, dopo una prima parte di stagione nella quale ha avuto poco spazio con José Mourinho. Il tecnico portoghese continua a considerarlo importante e vorrebbe trattenerlo, ma secondo Moretto un’eventuale richiesta di trasferimento da parte del brasiliano potrebbe cambiare lo scenario. Al momento, tuttavia, non è arrivata una comunicazione chiara sulla volontà di partire.

Se Endrick dovesse scegliere di lasciare Madrid, la Roma partirebbe davanti alla concorrenza. Moretto considera infatti il club giallorosso quello meglio posizionato in Europa per assicurarsi il giocatore. Il Milan resta interessato, ma attualmente è più indietro, così come alcune società di Premier League. Il mese di dicembre potrebbe diventare decisivo per capire se l’attaccante chiederà effettivamente di cambiare squadra.

Novità importanti arrivano anche sul fronte Alejandro Balde. Il terzino sinistro del Barcellona, accostato recentemente alla Roma, starebbe valutando con maggiore apertura la possibilità di lasciare il club catalano a gennaio, anche a causa dello scarso spazio trovato. Ma questo non significa che un trasferimento nella Capitale sia vicino.

Moretto ha infatti spiegato che la pista Balde-Roma è attualmente piuttosto fredda. La società giallorossa ha altre priorità e intende concentrare gli sforzi sul reparto offensivo, prima di valutare eventuali interventi sulle fasce difensive. Non si tratta necessariamente di una rinuncia definitiva allo spagnolo, ma di una scelta legata alle esigenze più urgenti della squadra.

Endrick resta dunque una delle opportunità principali per il mercato invernale di D’Amico. La Roma ha già manifestato il proprio interesse ed è considerata in vantaggio, ma non può ancora affondare il colpo. Prima servirà una decisione del brasiliano: restare al Real Madrid per provare a conquistare spazio oppure cercare altrove quei minuti che finora sono mancati. Solo allora il vantaggio giallorosso potrà trasformarsi in una trattativa concreta.

FONTE: Radio Marca – La Pizarra de Quintana (Matteo Moretto)