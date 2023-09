Esordio per Ndicka, Kristensen-Spinazzola sulle fasce. Sanches, Bove o Paredes: rebus centrocampo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Qualche dubbio di formazione da sciogliere pochi minuti prima del fischio d’inizio di Roma-Empoli in casa giallorossa, specialmente a centrocampo.

In difesa, vista l’assenza di Smalling, è data per scontato l’esordio di Ndicka, con Llorente al posto dell’inglese e Mancini recuperato in extremis per la gara di questa sera. Sulle fasce Kristensen e Spinazzola partono leggermente in vantaggio su Karsdorp e Zalewski.

A centrocampo i dubbi più fitti da sciogliere: certa la presenza di Cristante, meno quella di Paredes che potrebbe giocare con l’azzurro o lasciare il posto a uno tra Renato Sanches e Bove per dare più dinamismo al centrocampo. L’altra maglia sicura è quella di Aouar.

In attacco spazio all’attesissima coppia Dybala-Lukaku, con Azmoun e Belotti pronti a subentrare in caso di necessità.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / La Repubblica