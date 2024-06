EURO 2024, l’Italia si arrende alla Spagna (1-0): decisivo un autogol di Calafiori. Gli azzurri si giocheranno la qualificazione contro la Croazia

ALTRE NOTIZIE – Prima sconfitta in questo Europeo 2024 per l’Italia, battuta dalla Spagna per 1 a 0 nel secondo match del suo girone: decide una sfortunata autorete di Calafiori nel secondo tempo. Ma il ko è ampiamente meritato per gli azzurri, dominati sotto ogni aspetto dalle Furie Rosse.

Primo tempo a forti tinte spagnole: la squadra di de la Fuente tiene palla, attacca e pressa alto. Le occasioni dalle parti di Donnarumma sono subito clamorose: Williams, servito da uno splendido assist di Morata, manda a lato di un soffio di testa, poi è il portiere azzurro a salvare la porta su una portentosa conclusione dalla distanza di Fabian Ruiz.

L’Italia fatica a fare gioco e soprattutto a uscire dalla pressione forsennata della Spagna: deludente Scamacca, impreciso Frattesi, poco efficace Chiesa, disastroso Di Lorenzo. Bene invece Pellegrini, l’unico a creare giocate apprezzabili, non sfruttate a dovere dai compagni. Nella ripresa Spalletti cambia: dentro Cristante e Cambiaso al posto di Jorginho e Frattesi. Le modifiche tattiche però non danno i risultati sperati ed è sempre la Spagna a fare la partita.

In uno di uno dei tanti assalti delle Furie Rosse, Donnarumma, migliore in campo, smanaccia addosso a Calafiori che manda nella propria porta. Gli spagnoli sfiorano il raddoppio con uno scatenato Nico Williams, ma la traversa salva i nostri. L’Italia reagisce solo nel finale, ma senza mai spaventare Unai Simon. Finisce 1 a 0 per la Spagna che si qualifica agli ottavi di finale: abissale il divario tecnico con gli azzurri. I ragazzi di Spalletti invece dovranno giocarsi il passaggio del turno nell’ultimo match contro la Croazia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini