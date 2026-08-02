Euro 2032, Roma presenta tre stadi: Olimpico e Pietralata in corsa per il torneo

L’Europeo del 2032 accelera il rinnovamento degli stadi italiani. Sono 13 le città candidate e 16 gli impianti inseriti nei dossier consegnati alla Figc, tra strutture esistenti da ristrutturare e nuovi progetti. Roma si presenta con tre soluzioni: lo stadio Olimpico, che dovrebbe essere rinnovato con un investimento da circa 130 milioni di euro; il futuro impianto della Roma a Pietralata; e il Flaminio, destinato però soltanto agli allenamenti e non alle partite ufficiali.

La Figc esaminerà le candidature e sceglierà cinque stadi principali e cinque riserve da inviare alla Uefa entro il 1° ottobre. L’Allianz Stadium della Juventus è considerato praticamente certo, mentre l’Olimpico è uno dei punti fermi della lista. Il progetto prevede un aumento della capienza fino a circa 80 mila posti, la rimozione dei maxischermi e un ampliamento delle aree hospitality, con l’obiettivo di candidare Roma anche per la finale.

La presenza dell’Olimpico non esclude quella di Pietralata, ma per il nuovo stadio della Roma i tempi sono stretti: l’impianto dovrà essere completato entro il 2031, un anno prima del torneo. La conferenza dei servizi è già iniziata e dovrebbe chiudersi a settembre. Il progetto prevede investimenti privati per circa 1,3 miliardi di euro.

FONTE: Il Messaggero