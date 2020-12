Europa League, oggi la Roma conoscerà la sua avversaria: quando e dove vedere il sorteggio

NOTIZIE AS ROMA – Dopo la larga vittoria di ieri sul campo del Bologna, oggi la Roma si ritufferà in Europa League, ma solo per conoscere l’avversaria contro la quale dovrà giocare i sedicesimi di finale della coppa.

A Nyon, con inizio dell’evento previsto per le ore 13, andranno in scena i sorteggi degli accoppiamenti, con i giallorossi che avranno il vantaggio di essere una delle teste di serie. Nonostante questo però la Roma dovrà cercare di schivare un paio di pallottole molto insidiose che l’estrazione di oggi potrebbe riservargli. Potrete seguire il sorteggio in diretta qui su Giallorossi.net, oppure in tv su Sky Sport.

Queste le squadre che potrebbero presentarsi sulla strada di Dzeko e compagni: Salisburgo, Kuban Krasnodar, Dinamo Kiev, Olympiakos, Molde, Slavia Praga, Lille, Benfica, Granada, Real Sociedad, Sporting Braga, Maccabi Tel Aviv, Anversa, Wolfsberger e Stella Rossa. Da evitare Benfica, Lille e Real Sociedad.

La Roma giocherà di sicuro la partita di ritorno in casa. Oggi non verrà sorteggiato l’intero tabellone: è prevista infatti una nuova estrazione il 26 febbraio per gli ottavi e una definitiva a marzo per quarti e semifinali.

