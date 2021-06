Europei 2021, l’Italia convince all’esordio: battuta la Turchia (3-0). Brilla Spinazzola, bene Under

ALTRE NOTIZIE – L’Italia vince e convince all’esordio dell’Europeo, battendo la Turchia all’Olimpico col punteggio di tre a zero grazie a un secondo tempo sfavillante.

Dopo un primo tempo dominato dagli azzurri, ma con poche occasioni da gol create, nella ripresa la gara si sblocca con un autogol: segna Demiral, ma nella propria porta, nel tentativo di anticipare Immobile dopo un cross teso e forte di Berardi a centro area.

La Turchia prova a reagire, soprattutto grazie a Cengiz Under, entrato nella ripresa e molto reattivo e pericoloso dalle parti di Donnarumma. L’Italia però, dopo aver sbloccato la gara, trova più spazi e comincia a creare occasioni da gol.

E infatti al 66′ arriva il raddoppio azzurro con Immobile, bravo a ribadire in rete un tiro di Spiazzola respinto dal portiere turco. La partita diventa un assolo azzurro, e al 79′ arriva il terzo gol di Insigne con un piatto destro dei suoi. La Turchia si arrende, l’Olimpico fa festa e l’Italia porta a casa i primi tre punti del girone.

Ottima la prova di Spinazzola, molto propositivo e spesso pericoloso con le sue discese sulla sinistra. Solo un tempo per Alessandro Florenzi, uscito all’intervallo per un problema fisico da valutare. In campo nell’ultimo quarto d’ora Bryan Cristante. Bene Cengiz Under, il giocatore più pericoloso dei turchi.

Giallorossi.net – A. Fiorini