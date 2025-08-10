Everton-Roma sui quotidiani: Soulé è la luce, El Aynaoui il cervello. Wesley e Dovbyk impalpabili

La vittoria per 1-0 della Roma sull’Everton nell’amichevole di Liverpool ha messo d’accordo tutti: Matías Soulé è la luce di questo precampionato giallorosso. I principali quotidiani sportivi italiani, da Il Messaggero alla Gazzetta dello Sport, passando per il Corriere della Sera, esaltano il talento argentino, autore del gol partita con una giocata che ha steso Pickford e regalato un sorriso a Gasperini dopo il tracollo contro l’Aston Villa.

Per Il Messaggero, il match ha mostrato “quattro passi indietro con l’Aston Villa, uno in avanti con l’Everton”. La Roma è apparsa più sciolta e in crescita fisica, ma ancora in rodaggio tattico. Gasperini ha provato la formazione che potrebbe affrontare il Bologna alla prima di campionato, con Ghilardi (promosso) al posto dello squalificato Celik e Hermoso in lizza per una maglia da titolare. Molto convincente anche El Aynaoui nel ruolo di trequartista di sinistra, ma la mancanza di un interprete naturale in quella zona limita l’efficacia di Dovbyk, ancora ai margini del gioco.

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’impatto di Soulé nel nuovo sistema: il suo ruolo più accentrato sta esaltando le qualità tecniche e la rapidità di pensiero. Il gol di ieri è l’ennesima conferma di un giocatore in stato di grazia. Positiva anche la prova di El Aynaoui, “intenso, intelligente e capace di inserirsi con tempi perfetti”, mentre Dovbyk e Wesley sono apparsi impalpabili.

Il Corriere della Sera ribadisce come Soulé sia “indubbiamente il migliore di questo precampionato” e sottolinea l’ottima prestazione di El Aynaoui, già a suo agio nella trequarti. Buon debutto per Ghilardi, ma Dovbyk incassa un’altra bocciatura. Gasperini, soddisfatto della crescita fisica della squadra, non ha nascosto la priorità di mercato: un esterno sinistro offensivo capace di alzare il livello del reparto avanzato.

Al netto dei giudizi, la Roma torna dall’Inghilterra con un piccolo passo avanti e una certezza: per ora, il faro dell’attacco si chiama Matías Soulé.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Corsera / Il Tempo