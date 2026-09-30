EX GIALLOROSSO | Smalling torna a giocare in Europa: firmato un contratto col Porto

Nuova avventura europea per Chris Smalling. Il Porto di Francesco Farioli ha deciso di puntare sull’ex difensore della Roma, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Fayha. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’inglese ha raggiunto l’accordo con il club portoghese e firmerà un contratto di un anno.

Un’operazione a sorpresa, conclusa fuori dalla normale finestra di mercato proprio grazie allo status di svincolato del centrale inglese. Il Porto aggiunge così esperienza internazionale al proprio reparto difensivo, affidandosi a un giocatore che conosce molto bene anche il calcio europeo.

Smalling ha infatti vestito la maglia della Roma dall’estate del 2019 fino al trasferimento all’Al-Fayha nel settembre 2024. In giallorosso ha totalizzato 155 presenze e 10 gol, diventando per diverse stagioni uno dei punti di riferimento della difesa e contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022. Ora, dopo la parentesi saudita, per Smalling si apre un nuovo capitolo della carriera in Portogallo. A 36 anni il difensore torna quindi nel calcio europeo e si mette a disposizione di Farioli per rinforzare la retroguardia dei Dragões.

Giallorossi.net | G. Pinoli