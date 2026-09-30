EX GIALLOROSSO | Smalling torna a giocare in Europa: firmato un contratto col Porto

Nuova avventura europea per Chris Smalling. Il Porto di Francesco Farioli ha deciso di puntare sull’ex difensore della Roma, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Fayha. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’inglese ha raggiunto l’accordo con il club portoghese e firmerà un contratto di un anno.
Un’operazione a sorpresa, conclusa fuori dalla normale finestra di mercato proprio grazie allo status di svincolato del centrale inglese. Il Porto aggiunge così esperienza internazionale al proprio reparto difensivo, affidandosi a un giocatore che conosce molto bene anche il calcio europeo.
Smalling ha infatti vestito la maglia della Roma dall’estate del 2019 fino al trasferimento all’Al-Fayha nel settembre 2024. In giallorosso ha totalizzato 155 presenze e 10 gol, diventando per diverse stagioni uno dei punti di riferimento della difesa e contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022. Ora, dopo la parentesi saudita, per Smalling si apre un nuovo capitolo della carriera in Portogallo. A 36 anni il difensore torna quindi nel calcio europeo e si mette a disposizione di Farioli per rinforzare la retroguardia dei Dragões.
Giallorossi.net | G. Pinoli
Eterno Smalling! Daje!
Io aprirei un chiringuito in Costa Rica. Come je va?
Per il chiringuito devi investire, promuovere e vendere bene per avere un ritorno.
Qui invece viene pagato molto bene, garantito, per giocare a pallone.
Vedi tu.
Ti si vuole bene, Chris !!!…
Smalling romanista
Smalling – Ibanez, una delle più forti coppie di centrali della Roma.
Non erano ufo in Arabia erano droni, tranquillo…
Daje Chris insegna un po di calcio a Farioli
Grande Piccolando
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.