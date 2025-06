Ezzalzouli, nuova idea per la fascia. Per Lucumì c’è la carta Baldanzi

Gasperini dopo qualche giorno di vacanza è pronto a tornare a Roma per rimettersi subito a lavoro. Martedì, ore 12, è in programma la conferenza di presentazione e la settimana sarà ricca di riunioni con Ranieri e Ghisolfi per parlare di mercato, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (D. Aloisi).

Fari puntati sulle fasce. La Roma non molla Saelemaekers. II nodo resta quello legato al prezzo del cartellino. Il Milan non ha intenzione di abbassare la valutazione da 20-25 milioni di euro.

L’ultima idea è il talento del Betis Ezzalzouli. Costa 20 milioni e c’è la forte concorrenza del Como. Bloccata al momento la cessione di Angelino all’Al-Hilal: la squadra araba ha intenzione di fare un altro tentativo per Theo Hernandez, per cui manca l’accordo tra Milan e Atletico. Un effetto domino che rischia di far perdere alla Roma 25 milioni. In caso di addio i nomi sono quelli do Gosens e De Cuyper. Per la fascia destra piacciono Giay e Ratiu.

In Inghilterra rimbalza la voce di un interessamento del Tottenham per Pisilli, ma al momento non c’è nessuna trattativa. Paredes è sempre più vicino al Boca e per quella zona di campo i giallorossi pensano a O’Riley. Fase di stallo per l’attacco: piacciono Krstovic e Boving (Sturm Graz), ma servirà prima la cessione di Abraham. Su di lui il Fenerbahce di Mourinho. Capitolo difesa: la clausola di 28 milioni di Lucumi è considerata alta, ma nella trattativa potrebbe finire Baldanzi.

Fonte: Il Messaggero