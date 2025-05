Fabregas: “Ho parlato con altre società ma il mio futuro è a Como. Il prossimo deve essere un anno di consacrazione”

Alla vigilia della sfida tra Como e Verona, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas, accostato con insistenza anche alla Roma nelle scorse settimane, ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole.

“Il mio futuro a Como? Si, ne ho parlato con la dirigenza e abbiamo fatto passi avanti, io qui sto bene. Voglio capire se tutti vogliono continuare su questa strada, se sono allineati con la mia idea. Si, ho parlato con altre società, sono rispettoso e parlo con tutti. Dobbiamo aspettare solo l’annuncio ufficiale.

I prossimi obiettivi? Voglio di più per il Como, non per me. Il prossimo anno deve essere un anno di consacrazione, di consolidamento e fare passi avanti”.