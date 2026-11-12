Fair Play Finanziario, la UEFA rinvia i conti a maggio: cosa cambia per il mercato Roma

Il verdetto della UEFA sul settlement agreement della Roma non arriverà a novembre, come ipotizzato nelle ultime settimane. Per conoscere la decisione definitiva dell’organismo europeo bisognerà attendere maggio 2027. È quanto riferisce oggi il Corriere della Sera, che ricostruisce le tappe del procedimento sul Fair Play Finanziario e chiarisce anche quali conseguenze potrà avere sul prossimo mercato di gennaio.

Il percorso è infatti più lungo del previsto. Lo scorso 15 ottobre tutti i club hanno trasmesso alla UEFA i bilanci chiusi al 30 giugno 2026. Soltanto nell’ultima decade di novembre, però, a Nyon inizierà l’esame dei documenti. Anche qualora la Roma fosse tra le prime società analizzate, un eventuale procedimento non verrebbe aperto prima di dicembre o gennaio. Da qui la previsione di arrivare fino alla primavera inoltrata per la decisione conclusiva.

L’esame riguarderà diversi elementi: il bilancio chiuso il 30 giugno, le operazioni di mercato estive considerate nell’ambito della particolare tolleranza concessa nell’anno del Mondiale e il costo complessivo della squadra. Quest’ultimo parametro è particolarmente importante, perché le norme UEFA impongono che stipendi, ammortamenti e altri costi legati alla rosa rimangano entro una determinata percentuale dei ricavi del club.

Ma cosa cambia per il mercato di gennaio? Il rinvio del verdetto non comporta nuove limitazioni immediate, ma non libera nemmeno la Roma dai vincoli economici esistenti. Il club resta infatti all’interno del settlement agreement e deve continuare a rispettare i parametri di sostenibilità finanziaria. Non ci sarà dunque una sentenza a novembre capace di modificare direttamente le possibilità di investimento di D’Amico.

Le conseguenze indirette, però, potrebbero esserci. La proprietà dovrà necessariamente tenere conto dei futuri controlli UEFA nel decidere il budget per gennaio. Investimenti importanti, soprattutto sul monte ingaggi e sui costi della rosa, potrebbero incidere sui successivi parametri finanziari. È anche per questo che la Roma continua a valutare con attenzione formule come il prestito con diritto di riscatto, senza però poter considerare queste operazioni automaticamente prive di effetti sui conti.

Gasperini e D’Amico attendono dunque indicazioni dalla proprietà per capire quali margini avranno a disposizione. La decisione di maggio non impedirà alla Roma di operare a gennaio, ma il club dovrà comunque scegliere quanto e come investire. La questione non è soltanto aspettare il giudizio di Nyon: è programmare il mercato senza compromettere il percorso di risanamento finanziario.

Il verdetto è quindi rimandato a maggio, ma le scelte per gennaio restano tutte da prendere. Gasperini aspetta i rinforzi per continuare a inseguire le prime posizioni, mentre D’Amico ha già individuato diversi obiettivi. Adesso servirà soprattutto una decisione dei Friedkin sulle risorse da mettere a disposizione, indipendentemente dai tempi del pronunciamento UEFA.

FONTI: Corriere della Sera, UEFA