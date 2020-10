Farelli si allena con la Roma, il portiere non ci crede: “Sto sognando” (FOTO)

AS ROMA NEWS – “Sogno o son desto?”. Sembra non crederci nemmeno lui, Simone Farelli, portiere di 37 anni che nella sua carriera ha sempre vissuto esperienze in club di serie cadette.

Proprio quando la sua avventura tra i professionisti sembrava finita, ecco la chiamata della Roma. Sembra che a segnalare l’estremo difensore ex Pescara sia stato proprio Savorani, l’allenatore dei portieri del club giallorosso.

Oggi Farelli, di fatto terzo portiere della Roma, ha affidato a Instagram le sue emozioni in un post dove ha citato dei versi di Gabriele D’Annunzio: “Tutto fu ambito e tutto fu tentato. Quel che non fu fatto io lo sognai; e tanto era l’ardore che il sogno eguagliò l’atto… Dedicato a chi c’era prima di tutto questo e sarà con me anche al risveglio da questo sogno”.