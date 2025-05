Ajax, Farioli in lacrime: perde il titolo all’ultima giornata dopo aver sprecato 9 punti di vantaggio

Un finale di stagione da brividi in Eredivisie, con il PSV Eindhoven che strappa il titolo all’ultima giornata, approfittando del clamoroso harakiri dell’Ajax di Francesco Farioli nelle ultime giornate. I Lancieri, che avevano dominato il campionato fino a poche settimane fa con 9 punti di vantaggio, si sono sgretolati nel momento decisivo, spalancando le porte alla rimonta della squadra di Peter Bosz.

Il PSV si è presentato al gran finale con un solo punto di margine sull’Ajax e un ostacolo non banale: la trasferta sul campo dello Sparta Rotterdam. L’Ajax, invece, affrontava il Twente in casa, forte dei due successi ottenuti nei precedenti scontri diretti stagionali contro gli uomini di Bosz. E per un attimo, la storia è sembrata girare: il PSV subisce il pari, l’Ajax è in vantaggio e, per pochi minuti, torna virtualmente campione. Ma è solo un’illusione.

Il PSV reagisce da grande squadra, ribalta lo Sparta e si prende il titolo con la settima vittoria consecutiva, tra cui una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Feyenoord. Per l’Ajax, invece, è una disfatta epocale: appena 2 punti raccolti nelle 4 gare più importanti, un crollo verticale con il 4-0 subito dall’Utrecht, il 3-0 interno contro il NEC Nijmegen, l’1-1 casalingo con lo Sparta e il 2-2 beffardo a Groningen, con gol subito al 99’.

Il destino ha voltato le spalle a Farioli, a lungo accostato anche alla panchina della Roma. Il giovane tecnico italiano, protagonista di una stagione sorprendente ma finita in tragedia sportiva, ha chiuso tra le lacrime, commosso dall’ovazione dell’Amsterdam Arena. Applausi sì, ma il rimpianto resta immenso: lo scudetto sembrava già cucito, invece vola a Eindhoven.

