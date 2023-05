Fascia sinistra in cerca d’autore: Spinazzola resta senza rinnovo, Vina di ritorno a Trigoria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lavoro in vista per Tiago Pinto, che in estate dovrà cercare di ridare vitalità alle fasce laterali, a cominciare da quella sinistra.

Incerto il futuro di Spinazzola, il cui contratto scadrà nel 2024: la Roma non sembra intenzionata a rinnovare il suo accordo con il club, o almeno non ha fretta di farlo.

Se arriveranno offerte per lui, si valuteranno, altrimenti il terzino resterà a Trigoria un altro anno e solo negli ultimi mesi di contratto si deciderà se prolungarlo o meno.

Da capire poi quale sarà il destino di Matias Vina, destinato a fare ritorno nella Capitale dopo un’esperienza in chiaroscuro al Bournemouth. Zalewski infine punta a tornare a giocare nel ruolo a lui più congeniale: quello di esterno offensivo d’attacco.

