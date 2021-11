Felix dice no alla chiamata del Ghana: “Non si sente pronto”. E la Roma apprezza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La convocazione del Ghana ad appena 18 anni e con un paio di brevi apparizioni con la Roma ha sorpreso un po’ tutti, ma anche lo stesso Felix Afena-Gyan, giovane centravanti giallorosso ormai ex Primavera.

Strana la storia di questo ragazzino, che nel giro di qualche mese è passato dall’arrivo in Italia approdando nell’U18 della Roma, per poi compiere un triplo salto mortale passando per la Primavera alla squadra dei grandi, arrivando addirittura a essere convocato dalla sua nazionale.

E così il giovane Felix ha deciso di dire no alla chiamata del Ghana. A spiegare il giallo della sua indisponibilità ci pensa l’agente del calciatore, Olivier Arthur: “Il giocatore non si sente pronto psicologicamente e fisicamente per la pressione della nazionale ghanese. Vorrebbe molto giocare con il Ghana, ma non in questo momento”.

La Roma, che è stata osservatrice interessata di tutta la vicenda, ha apprezzato la scelta di Felix. Il ragazzo nonostante la giovanissima età è uno coi piedi ben piantati a terra e preferisce proseguire la sua crescita con calma e senza bruciare i tempi.

