FELIX: “Difficile giocare sul sintetico, ma dobbiamo essere mentalmente forti e portare a casa il match”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Felix Afena-Gyan ha parlato in conferenza stampa insieme al suo allenatore Mourinho alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt.

Queste le parole dell’attaccante giallorosso sull’andata dei quarti di finale di Conference League:

Ora puoi giocarti le tue chances anche in Europa…

“Sono contento di averne l’opportunità, è una bella sensazione essere qui dopo aver risposto alla convocazione della mia nazionale”.

Cosa servirà per far bene stavolta?

“E’ difficile giocare sul campo sintetico. Lo facevo anche in Primavera, ma dobbiamo essere mentalmente forti. Dobbiamo fare del nostro meglio per adattarci e portare il match dalla nostra parte”.

Non sempre chi parla in conferenza gioca. Mourinho ti ha detto se partirai titolare?

Non so dire se giocherò o meno, ma se mi verrà data l’opportunità farò del mio meglio.