Felix sempre più mattatore, la Roma Primavera batte il Pescara (0-3). Si rivede Riccardi

AS ROMA NEWS – La Primavera giallorossa continua a vincere, proseguendo la sua corsa in testa al campionato. A Pescara la Roma ha battuto i padroni di casa col punteggio di 3 a 0, decidendo il match nei primi 20 minuti di partita.

Ancora una volta il mattatore del match è stato Felix Afena Gyan: l’attaccante ghanese ha realizzato una doppietta mettendo in mostra le sue doti migliori, come la velocità e il confidenza con il gol.

Il centravanti nella ripresa ha però fallito un clamoroso gol a porta vuota, calciando a lato col piattone dopo un assist perfetto di Voelkerling, autore del gol che ha sbloccato la partita dopo appena 5 minuti di gioco.

Da segnalare la presenza dal primo minuto di Alessio Riccardi, che dopo una sfortunata stagione proprio al Pescara (ma quello dei grandi, in Serie B) è rientrato alla base. Per il trequartista una prova in chiaroscuro: qualche buona giocata, ma anche un grave svarione inziale e un gol sbagliato a due passi dalla porta.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

DELFINO PESCARA 1936 (4-3-3) : Lucatelli; Staver (73′ Colazzilli), Palmentieri, Sakho, Longobardi; Mehic D. (66′ Colarelli), Mehic A. (66′ Dieye Baka), Kuqi (C) (57′ Dagasso); Patanè (73′ Sayari), Blănuță, Delle Monache.

A disp.: Gallo (GK), Savarese, Scipione, Straccio, Salvatore, Scipioni, Stampella.

All.: Iervese.

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Tripi (C); Louakima (63′ D’Alessio L.), Di Bartolo (76′ Dicorato), Faticanti, Rocchetti; Riccardi (86′ Cherubini); Voelkerling Persson (63′ Volpato), Afena-Gyan (76′ Koffi).

A disp.: Berti (GK), Del Bello (GK), Satriano, Ngingi,, Keramitsis, D’Alessio L., Falasca.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Domenico Leone di Barletta.

Assistente 1: Sig. Emanuele Bocca di Caserta.

Assistente 2: Sig. Fabio Mattia Festa di Avellino.

Marcatori: 5′ Voelkerling Persson (AS Roma), 16′ Afena-Gyan (AS Roma), 17′ Afena-Gyan (AS Roma).

Ammoniti: 36′ Di Bartolo (AS Roma), 51′ Voelkerling Persson (AS Roma).

Espulsi: –