Felix si difende: “Prima di giudicare, provate a conoscere l’intera storia. Difficile sconfiggere chi non molla mai”

AS ROMA NOTIZIE – Dopo la presa di posizione di Mourinho in difesa di Felix, ora arrivano anche le parole dell’attaccante ghanese su quanto accaduto ieri in occasione dell’infortunio di Wijnaldum.

“Prima di parlare, provate a chiedere. Prima di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza. Prima di giudicare, provate a conoscere l’intera storia. È difficile sconfiggere una persona che non molla mai”.

Questo il messaggio, pubblicato tramite una storia su Instagram, da Felix Afena-Gyan. Il giocatore era stato accusato di aver causato l’infortunio dell’olandese, suscitando anche le ire di qualche tifoso romanista.