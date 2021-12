Felix tra i preconvocati del Ghana per la Coppa d’Africa (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dal 9 gennaio al 6 febbraio andrà in scena in Camerun la Coppa d’Africa, al centro delle polemiche nelle ultime settimane per via della situazione legata alla diffusione del Covid-19.

Il ct del Ghana Milovan Rajevac ha diramato la lista dei 30 preconvocati in cui figura anche l’attaccante giallorosso Felix Afena-Gyan, 18enne in luce con la Roma soprattutto con la doppietta al Genoa.

Questo il tweet con l’elenco completo dei pre-convocati: