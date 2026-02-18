Ferguson sparito: la caviglia non guarisce, stop senza fine

Alla fine, il nome che continua a restare fuori da ogni discorso di campo è uno solo: Evan Ferguson. L’attaccante irlandese è ormai un caso a Trigoria, più che una semplice assenza. Anche contro la Cremonese non sarà della partita: il dolore alla caviglia sinistra non passa e l’ennesima ricaduta ha imposto un nuovo stop.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Ferguson è ancora alle prese con fastidi persistenti che ne impediscono il rientro in gruppo. Lo staff medico procede con estrema cautela, ma al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero. Una situazione che preoccupa perché il problema, più che acuto, sembra diventato cronico.

Per Gasperini è una rinuncia pesante sul piano delle rotazioni, vista la concomitante indisponibilità di Dovbyk, ma anche una questione di gestione: forzare adesso avrebbe poco senso. Ferguson resta fuori dai radar tecnici e tattici, mentre la Roma è costretta ad andare avanti senza poter contare su di lui in una fase cruciale della stagione.

Il rischio, concreto, è che il suo contributo resti marginale anche nel prossimo periodo. Finché la caviglia non darà garanzie, l’irlandese resterà un punto interrogativo più che una risorsa. E nella corsa Champions, la Roma non può permettersi giocatori a mezzo servizio. Qui non si aspetta nessuno.

Fonte: Il Messaggero